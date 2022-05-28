Nhâm nhi mâm bánh bèo Đà Nẵng cùng hội chị em, ngon khó cưỡng

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 16:34

Mâm bánh bèo đầy ắp, nhìn nhân tôm thịt màu sắc bắt mắt chỉ muốn ăn ngay.

BÁNH BÈO ĐÀ NẴNG

Nhâm nhi mâm bánh bèo Đà Nẵng cùng hội chị em, ngon khó cưỡng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr bột gạo
  • 35gr bột năng/ bột bắp/ bột khoai tây
  • 1 lít nước

Nước mắm:

  • 4 muỗng canh nước mắm ngon
  • 3.5 muỗng canh đường
  • 15 muỗng canh nước
  • Ớt băm, tỏi băm

Cách làm:

  • Bột bánh bèo:

- Trộn bột theo hướng dẫn của gói làm bánh bèo mua sẵn

- Ngâm bột ít nhất 1 tiếng trước khi đổ bánh.

- Múc từng muỗng bột đổ vào khuôn, hấp khoảng 4-5 phút là bánh chín

 

Nhâm nhi mâm bánh bèo Đà Nẵng cùng hội chị em, ngon khó cưỡng - Ảnh 2

  • Nhân bánh bèo:

- Phi hành cho thơm, cho thịt xay và tôm vào xào cho săn lại, rồi cho nước ấm vào, đun liu riu và nêm chút mắm, tiêu, rồi thêm nấm mèo và hành lá. Sau đó cho một chút nước bột bánh bèo vào khuấy đều để tạo độ sệt

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: FB Emmi Nguyễn

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