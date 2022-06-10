Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức!

Món ngon mỗi ngày 10/06/2022 07:30

Hạt sen bùi béo, xôi đồ dẻo. Bữa ăn sáng đầy ắp vị tuổi thơ

XÔI SEN CỐM BẤT BẠI

Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr cốm Tú Lệ 
  • 200gr đậu xanh 
  • 100gr hạt sen tươi
  • 150gr dừa sợi 
  • 80gr đường trắng
  • 2 muỗng dầu ăn
Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Đậu xanh đãi sạch, sau đó đem ngâm 3 tiếng rồi đồ chín, tán nhuyễn.

- Hạt sen rửa sạch, hấp chín

- Dừa bào xào qua cho trong, sau đó cho vào 2 muỗng đường để có vị ngọt

 

Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức! - Ảnh 3

 

- Cốm tươi bóp cho rời từng hạt, sau đó trộn với đậu xanh cà nhuyễn, dừa, sen và 3 muỗng nước cốt dừa.

 

Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức! - Ảnh 4

 

- Cho lên nồi để đồ xôi, đồ tầm 10 phút là được. Lúc gần chín rưới thêm dầu ăn cho hạt cốm bóng đẹp

 

Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Minh Thủy

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