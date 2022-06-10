Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức!

Hạt sen bùi béo, xôi đồ dẻo. Bữa ăn sáng đầy ắp vị tuổi thơ

XÔI SEN CỐM BẤT BẠI

Nguyên liệu:

300gr cốm Tú Lệ

200gr đậu xanh

100gr hạt sen tươi

150gr dừa sợi

80gr đường trắng

2 muỗng dầu ăn

Cách làm:

- Đậu xanh đãi sạch, sau đó đem ngâm 3 tiếng rồi đồ chín, tán nhuyễn.

- Hạt sen rửa sạch, hấp chín

- Dừa bào xào qua cho trong, sau đó cho vào 2 muỗng đường để có vị ngọt

- Cốm tươi bóp cho rời từng hạt, sau đó trộn với đậu xanh cà nhuyễn, dừa, sen và 3 muỗng nước cốt dừa.

- Cho lên nồi để đồ xôi, đồ tầm 10 phút là được. Lúc gần chín rưới thêm dầu ăn cho hạt cốm bóng đẹp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Minh Thủy

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