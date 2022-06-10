Sáng nay ăn gì: Xôi sen cốm xanh mát - Bùi béo, thơm nức!

Hạt sen bùi béo, xôi đồ dẻo. Bữa ăn sáng đầy ắp vị tuổi thơ
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XÔI SEN CỐM BẤT BẠI
Nguyên liệu:
- 300gr cốm Tú Lệ
- 200gr đậu xanh
- 100gr hạt sen tươi
- 150gr dừa sợi
- 80gr đường trắng
- 2 muỗng dầu ăn
Cách làm:
- Đậu xanh đãi sạch, sau đó đem ngâm 3 tiếng rồi đồ chín, tán nhuyễn.
- Hạt sen rửa sạch, hấp chín
- Dừa bào xào qua cho trong, sau đó cho vào 2 muỗng đường để có vị ngọt
- Cốm tươi bóp cho rời từng hạt, sau đó trộn với đậu xanh cà nhuyễn, dừa, sen và 3 muỗng nước cốt dừa.
- Cho lên nồi để đồ xôi, đồ tầm 10 phút là được. Lúc gần chín rưới thêm dầu ăn cho hạt cốm bóng đẹp
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Minh Thủy