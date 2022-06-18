Bánh bí đỏ phô mai - Bánh thơm, mềm xốp, cho trẻ ăn dặm siêu ngon!

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Bánh bí đỏ phô mai

Nguyên liệu:

200gr bí đỏ

100gr bột nếp

Phô mai

Dầu ăn

Cách làm:



- Hấp bí đỏ khoảng 15 phút, sau đó nghiền nhuyễn

- Cho bột nếp vào trộn đều rồi nhào bột đến khi bột dẻo

- Vê bột thành viên tròn, ấn cho bột hơi dẹt, thêm phô mai vào giữa rồi vo tròn lại, tạo hình bí đỏ nếu thích

- Phết dầu ăn lên bánh cho bóng bẩy

- Cho bánh vào nồi hấp tầm 15 phút là chín

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang My

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-bi-do-pho-mai-banh-thom-mem-xop-cho-tre-an-dam-sieu-ngon-477295.html