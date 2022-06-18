Bánh bí đỏ phô mai - Bánh thơm, mềm xốp, cho trẻ ăn dặm siêu ngon!

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Bánh bí đỏ phô mai
Nguyên liệu:
- 200gr bí đỏ
- 100gr bột nếp
- Phô mai
- Dầu ăn
Cách làm:
- Hấp bí đỏ khoảng 15 phút, sau đó nghiền nhuyễn
- Cho bột nếp vào trộn đều rồi nhào bột đến khi bột dẻo
- Vê bột thành viên tròn, ấn cho bột hơi dẹt, thêm phô mai vào giữa rồi vo tròn lại, tạo hình bí đỏ nếu thích
- Phết dầu ăn lên bánh cho bóng bẩy
- Cho bánh vào nồi hấp tầm 15 phút là chín
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang My