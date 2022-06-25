Trưa nay ăn gì: Tonkatsu giòn rụm, bắt mắt, siêu kích thích!

Làm Tonkatsu cho trẻ, giòn rụm, bên ngoài giòn bên trong mềm ẩm, đã thèm

Tonkatsu - Thịt chiên xù

Nguyên liệu:

1/4 cái bắp cải

3-4 trái cà chua bi

300-400gr thịt heo cốt lết

Bột chiên xù

Bột mì đa dụng

3 quả trứng

Cách làm:

- Thịt đập dập đều hai mặt

- Ướp thịt với bột canh và tiêu.

- Bắc chảo, làm nóng chảo và đổ lượng dầu đủ để chiên ngập thịt.

- Chuẩn bị các loại bột ra đĩa.

- Trứng đập vào một đĩa sâu lòng rồi đánh tan.

- Lăn thịt qua bột mì, sau đó nhúng vào trứng, rồi lăn qua bột chiên xù.

- Nhúng đũa thấy dầu sủi tăm thì thả thịt vào chiên vàng giòn, để ráo dầu và thưởng thức cùng xốt Teriyaki nếu có

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Thu Hà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-tonkatsu-gion-rum-bat-mat-sieu-kich-thich-478891.html