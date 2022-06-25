Trưa nay ăn gì: Tonkatsu giòn rụm, bắt mắt, siêu kích thích!

Món ngon mỗi ngày 25/06/2022 12:00

Làm Tonkatsu cho trẻ, giòn rụm, bên ngoài giòn bên trong mềm ẩm, đã thèm

Tonkatsu - Thịt chiên xù

Trưa nay ăn gì: Tonkatsu giòn rụm, bắt mắt, siêu kích thích! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/4 cái bắp cải
  • 3-4 trái cà chua bi
  • 300-400gr thịt heo cốt lết
  • Bột chiên xù
  • Bột mì đa dụng
  • 3 quả trứng

Cách làm:

- Thịt đập dập đều hai mặt

- Ướp thịt với bột canh và tiêu.

- Bắc chảo, làm nóng chảo và đổ lượng dầu đủ để chiên ngập thịt.

- Chuẩn bị các loại bột ra đĩa.

- Trứng đập vào một đĩa sâu lòng rồi đánh tan.

- Lăn thịt qua bột mì, sau đó nhúng vào trứng, rồi lăn qua bột chiên xù.

- Nhúng đũa thấy dầu sủi tăm thì thả thịt vào chiên vàng giòn, để ráo dầu và thưởng thức cùng xốt Teriyaki nếu có

 

Trưa nay ăn gì: Tonkatsu giòn rụm, bắt mắt, siêu kích thích! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Trần Thu Hà

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