Tối nay ăn gì: Tự thưởng một bữa ngon tại nhà - Sườn bò hầm Hàn Quốc là một ý kiến hay!

Món ngon mỗi ngày 28/06/2022 17:00

Sườn bò hầm rượu thơm nức, sớ thịt mềm rệu, nước xốt sền sệt thấm đượm

Sườn bò hầm Hàn Quốc

Tối nay ăn gì: Tự thưởng một bữa ngon tại nhà - Sườn bò hầm Hàn Quốc là một ý kiến hay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg-1.5kg sườn bò
  • Cà rốt, củ cải, nấm đông cô 
  • 1.5 trái lê Hàn Quốc
  • Hành tím - tỏi - gừng băm
  • Ớt xanh hàn quốc
  • Hành tây cắt múi cau

Xốt ướp:

  • 3 muỗng canh nước tương
  • 2 muỗng canh rượu mirin/soju/ rượu trắng 
  • 1 muỗng canh đường
  • 2 muỗng canh dầu mè
  • Tiêu xay

Cách làm:

- Ngâm sườn trong nước ít nhất 1 tiếng để ra hết cặn và huyết sau đó rửa sạch

- Chần sườn qua nước sôi và rửa sạch

- Cho hành - tỏi - gừng - hành tây - lê - ớt xanh vào hỗn hợp xốt, sau đó cho sườn vào ướp khoảng 5 tiếng cho thấm

- Cho sườn vào nồi cùng nấm đông cô, cho thêm nước nếu lượng xốt chưa đủ xăm xắp mặt sườn

- Đun lửa to, sôi thì vớt bọt, vặn nhỏ ninh ít nhất 1 tiếng. Có thể cho thêm nước nếu cạn.

- Khi sườn gần mềm theo ý muốn thì cho củ cải vào hầm, củ cải gần mềm thì cho cà rốt.

- Chuẩn bị tắt bếp thì cho ớt xanh, tiêu

- Múc ra đĩa rắc thêm hạt mè

 

Tối nay ăn gì: Tự thưởng một bữa ngon tại nhà - Sườn bò hầm Hàn Quốc là một ý kiến hay! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Zoe Bui

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