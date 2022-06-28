Tối nay ăn gì: Tự thưởng một bữa ngon tại nhà - Sườn bò hầm Hàn Quốc là một ý kiến hay!

Sườn bò hầm rượu thơm nức, sớ thịt mềm rệu, nước xốt sền sệt thấm đượm
- Trưa nay ăn gì: Tonkatsu giòn rụm, bắt mắt, siêu kích thích!
- Tối nay ăn gì: Chế biến cơm trộn Hàn Quốc Bibimbap - Xốt ngon đậm đà, cay cay đã miệng!
Sườn bò hầm Hàn Quốc
Nguyên liệu:
- 1kg-1.5kg sườn bò
- Cà rốt, củ cải, nấm đông cô
- 1.5 trái lê Hàn Quốc
- Hành tím - tỏi - gừng băm
- Ớt xanh hàn quốc
- Hành tây cắt múi cau
- Mè
Xốt ướp:
- 3 muỗng canh nước tương
- 2 muỗng canh rượu mirin/soju/ rượu trắng
- 1 muỗng canh đường
- 2 muỗng canh dầu mè
- Tiêu xay
Cách làm:
- Ngâm sườn trong nước ít nhất 1 tiếng để ra hết cặn và huyết sau đó rửa sạch
- Chần sườn qua nước sôi và rửa sạch
- Cho hành - tỏi - gừng - hành tây - lê - ớt xanh vào hỗn hợp xốt, sau đó cho sườn vào ướp khoảng 5 tiếng cho thấm
- Cho sườn vào nồi cùng nấm đông cô, cho thêm nước nếu lượng xốt chưa đủ xăm xắp mặt sườn
- Đun lửa to, sôi thì vớt bọt, vặn nhỏ ninh ít nhất 1 tiếng. Có thể cho thêm nước nếu cạn.
- Khi sườn gần mềm theo ý muốn thì cho củ cải vào hầm, củ cải gần mềm thì cho cà rốt.
- Chuẩn bị tắt bếp thì cho ớt xanh, tiêu
- Múc ra đĩa rắc thêm hạt mè
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Zoe Bui