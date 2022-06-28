Tối nay ăn gì: Tự thưởng một bữa ngon tại nhà - Sườn bò hầm Hàn Quốc là một ý kiến hay!

Sườn bò hầm rượu thơm nức, sớ thịt mềm rệu, nước xốt sền sệt thấm đượm

Sườn bò hầm Hàn Quốc

Nguyên liệu:

1kg-1.5kg sườn bò

Cà rốt, củ cải, nấm đông cô

1.5 trái lê Hàn Quốc

Hành tím - tỏi - gừng băm

Ớt xanh hàn quốc

Hành tây cắt múi cau

Mè

Xốt ướp:

3 muỗng canh nước tương

2 muỗng canh rượu mirin/soju/ rượu trắng

1 muỗng canh đường

2 muỗng canh dầu mè

Tiêu xay

Cách làm:



- Ngâm sườn trong nước ít nhất 1 tiếng để ra hết cặn và huyết sau đó rửa sạch

- Chần sườn qua nước sôi và rửa sạch

- Cho hành - tỏi - gừng - hành tây - lê - ớt xanh vào hỗn hợp xốt, sau đó cho sườn vào ướp khoảng 5 tiếng cho thấm

- Cho sườn vào nồi cùng nấm đông cô, cho thêm nước nếu lượng xốt chưa đủ xăm xắp mặt sườn

- Đun lửa to, sôi thì vớt bọt, vặn nhỏ ninh ít nhất 1 tiếng. Có thể cho thêm nước nếu cạn.

- Khi sườn gần mềm theo ý muốn thì cho củ cải vào hầm, củ cải gần mềm thì cho cà rốt.

- Chuẩn bị tắt bếp thì cho ớt xanh, tiêu

- Múc ra đĩa rắc thêm hạt mè

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Zoe Bui

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-tu-thuong-mot-bua-ngon-tai-nha-suon-bo-ham-han-quoc-la-mot-y-kien-hay-479115.html