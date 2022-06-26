Chiêu đãi mâm cua xốt tiêu đen ngon 'nhức nách'!

Cua thịt xốt tiêu cay cay, tê tê, xốt ngấm ăn siêu đã

CUA XỐT TIÊU ĐEN KIỂU HOA

Nguyên liệu:

1 con cua thịt

500gr tóp mỡ

Tỏi băm

1 chén đường

3 muỗng cafe tiêu

3 muỗng cafe muối ăn

1 muỗng cafe bột năng

1 bát nước

Bánh mì ăn kèm

Cách làm:

- Cua rửa sạch, bỏ yếm, tách mai cua để riêng, mình cua chặt làm đôi theo chiều dọc cua, càng cua đập dập vừa đủ

- Mỡ tươi thái miếng to bằng ngón tay cái, luộc sơ với muối rồi để ráo, đem chiên cho vàng giòn

- Cho cua lên chảo, mai cua để ngửa lên, bật lửa lớn cho se nước lại rồi bắt đầu cho mỡ vào. Mỡ cho vừa phải, xăm xắp nửa chừng con cua

- Sau đó đảo, lật mặt cua, thêm tỏi đã phi vào cho thơm. Sau khi cua vàng thì cho 1 bát tô nước vào, nêm thêm muối ăn vào cùng với hạt tiêu xay, giảm lửa, đậy nắp cho cua chín.

- Đun 7 phút rồi mở nắp, cho đường vào, cùng với số tỏi còn lại và tóp mỡ, đảo đều cho thấm. Gia giảm gia vị cho vừa khẩu vị mọi người

- Đun cho nước sệt lại rồi cho bột năng vào.

- Bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thuy Anh Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-dai-mam-cua-xot-tieu-den-ngon-nhuc-nach-478247.html