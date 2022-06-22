Hấp chân gà tàu xì mềm rệu, thấm vị!

Chân gà hầm siêu mềm, nước xốt lạ miệng, ăn siêu đã
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CHÂN GÀ TÀU XÌ
Nguyên liệu:
- Chân gà
- 1 muỗng cafe bột màu điều, 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng cafe rượu mai quế lộ,
- 100gr tương hột tàu xì
- Nước xốt xá xíu
- Gia vị: hạt nêm, tiêu
- Gừng
Cách làm:
- Cho gừng đập dập vào nước. Chân gà rửa sạch, sau đó trụng sơ trong nồi nước có gừng tầm 2 phút. Vớt ra để trong thau nước đá.
- Chuẩn bị thau, vớt gà ra trộn gia vị gồm: ngũ vị hương, bột màu điều, nước xá xíu, rượu mai quế lộ, hột tương tàu xì.
- Bắc nồi lên chờ nồi nóng cho tất cả vào, thêm nước xăm xắp mặt nồi.
- Chân gà hầm với lửa riêu riêu 1 tiếng, sao cho chân gà thấm gia vị, nước xốt sền sệt lại là được
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thái Thanh Hằng