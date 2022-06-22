Hấp chân gà tàu xì mềm rệu, thấm vị!

Món ngon mỗi ngày 22/06/2022 14:00

Chân gà hầm siêu mềm, nước xốt lạ miệng, ăn siêu đã

CHÂN GÀ TÀU XÌ

Hấp chân gà tàu xì mềm rệu, thấm vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Chân gà
  • 1 muỗng cafe bột màu điều, 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng cafe rượu mai quế lộ,
  • 100gr tương hột tàu xì 
  • Nước xốt xá xíu
  • Gia vị: hạt nêm, tiêu
  • Gừng

Cách làm:

- Cho gừng đập dập vào nước. Chân gà rửa sạch, sau đó trụng sơ trong nồi nước có gừng tầm 2 phút. Vớt ra để trong thau nước đá.

- Chuẩn bị thau, vớt gà ra trộn gia vị gồm: ngũ vị hương, bột màu điều, nước xá xíu, rượu mai quế lộ, hột tương tàu xì.

- Bắc nồi lên chờ nồi nóng cho tất cả vào, thêm nước xăm xắp mặt nồi. 

- Chân gà hầm với lửa riêu riêu 1 tiếng, sao cho chân gà thấm gia vị, nước xốt sền sệt lại là được

 

Hấp chân gà tàu xì mềm rệu, thấm vị! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thái Thanh Hằng

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