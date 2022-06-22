Trổ tài nấu huyết chưng - Món ngon lạ miệng, ăn nóng vào trời mưa thích mê!

Món ngon mỗi ngày 22/06/2022 14:54

Huyết chưng tự nấu tại nhà, mềm thơm và siêu béo

HUYẾT CHƯNG

Trổ tài nấu huyết chưng - Món ngon lạ miệng, ăn nóng vào trời mưa thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 lít huyết tươi
  • 2kg lòng heo 
  • Tim, gan, phèo non, cuống họng, thận, óc heo và lá mía
  • Gừng, hành, sả, ớt
  • Gia vị: nước mắm, muối, bột ngọt, tiêu

Cách làm:

- Lòng chế biến, rửa sạch với muối và rượu trắng gừng để khử mùi. Sau đó đem luộc cho chín cùng với sả, gừng cho thơm 

- Pha huyết theo tỷ lệ 1 : 2 gồm huyết và nước. 

- Nêm nếm với 1 ít tiêu - bột ngọt - muối - đường - dầu mè hoà tan trong nước, sau đó cho huyết vào khuấy nhanh tay 

- Chờ huyết đông tầm 3 phút thì đem hấp khoảng 30 phút ở lửa nhỏ, sau đó tắt lửa và ủ khoảng 15 phút nữa

 

Trổ tài nấu huyết chưng - Món ngon lạ miệng, ăn nóng vào trời mưa thích mê! - Ảnh 2 

 

- Lòng chín thì vớt ra ngâm ngay vào thau nước lạnh cho trắng, sau đó thái miếng vừa ăn.

 

Trổ tài nấu huyết chưng - Món ngon lạ miệng, ăn nóng vào trời mưa thích mê! - Ảnh 3

 

- Nêm nếm lại nước dùng, phi thêm hành - tỏi cho thơm, cho vào nước dùng và chuẩn bị dọn ra bàn

 

Trổ tài nấu huyết chưng - Món ngon lạ miệng, ăn nóng vào trời mưa thích mê! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb lê Mến

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