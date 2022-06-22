Trổ tài nấu huyết chưng - Món ngon lạ miệng, ăn nóng vào trời mưa thích mê!

Huyết chưng tự nấu tại nhà, mềm thơm và siêu béo
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HUYẾT CHƯNG
Nguyên liệu:
- 1 lít huyết tươi
- 2kg lòng heo
- Tim, gan, phèo non, cuống họng, thận, óc heo và lá mía
- Gừng, hành, sả, ớt
- Gia vị: nước mắm, muối, bột ngọt, tiêu
Cách làm:
- Lòng chế biến, rửa sạch với muối và rượu trắng gừng để khử mùi. Sau đó đem luộc cho chín cùng với sả, gừng cho thơm
- Pha huyết theo tỷ lệ 1 : 2 gồm huyết và nước.
- Nêm nếm với 1 ít tiêu - bột ngọt - muối - đường - dầu mè hoà tan trong nước, sau đó cho huyết vào khuấy nhanh tay
- Chờ huyết đông tầm 3 phút thì đem hấp khoảng 30 phút ở lửa nhỏ, sau đó tắt lửa và ủ khoảng 15 phút nữa
- Lòng chín thì vớt ra ngâm ngay vào thau nước lạnh cho trắng, sau đó thái miếng vừa ăn.
- Nêm nếm lại nước dùng, phi thêm hành - tỏi cho thơm, cho vào nước dùng và chuẩn bị dọn ra bàn
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb lê Mến