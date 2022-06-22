Trổ tài nấu huyết chưng - Món ngon lạ miệng, ăn nóng vào trời mưa thích mê!

Huyết chưng tự nấu tại nhà, mềm thơm và siêu béo

HUYẾT CHƯNG

Nguyên liệu:

1 lít huyết tươi

2kg lòng heo

Tim, gan, phèo non, cuống họng, thận, óc heo và lá mía

Gừng, hành, sả, ớt

Gia vị: nước mắm, muối, bột ngọt, tiêu

Cách làm:

- Lòng chế biến, rửa sạch với muối và rượu trắng gừng để khử mùi. Sau đó đem luộc cho chín cùng với sả, gừng cho thơm

- Pha huyết theo tỷ lệ 1 : 2 gồm huyết và nước.

- Nêm nếm với 1 ít tiêu - bột ngọt - muối - đường - dầu mè hoà tan trong nước, sau đó cho huyết vào khuấy nhanh tay

- Chờ huyết đông tầm 3 phút thì đem hấp khoảng 30 phút ở lửa nhỏ, sau đó tắt lửa và ủ khoảng 15 phút nữa

- Lòng chín thì vớt ra ngâm ngay vào thau nước lạnh cho trắng, sau đó thái miếng vừa ăn.

- Nêm nếm lại nước dùng, phi thêm hành - tỏi cho thơm, cho vào nước dùng và chuẩn bị dọn ra bàn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb lê Mến

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-tai-nau-huyet-chung-mon-ngon-la-mieng-an-nong-vao-troi-mua-thich-me-478114.html