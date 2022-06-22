Bồ câu xào rau răm - Món ngon dành cho dân nhậu!

Bồ câu xào thơm nức mũi, ăn với cơm hay bánh đa đều hợp

BỒ CÂU XÀO HÀNH RĂM - LẠ HOÁ QUEN

Nguyên liệu:

2 con chim bồ câu

Bánh đa Đô Lương/ phồng tôm

Rau răm, hành lá, hành tím

Gia vị: Nước mắm, bột canh, hạt tiêu, dầu ăn

Cách làm:



- Chim câu rửa thật sạch, móc hết ruột, nội tạng, để ráo nước. Sau đó cho vào lò nướng/ nồi chiên không dầu và nướng 2 lần trong 5 phút với 180 độ c

- Hành lá, rau răm rửa sạch, để ráo nước, thái nhỏ.

- Hành tím gọt vỏ, rửa sạch, để ráo nước, thái băm nhỏ.

- Cho dầu/mỡ vào chảo, cho hành phi thơm rồi trút thịt chim câu vừa bằm nhỏ ở trên vào xào săn, đều tay, nêm nước mắm hoặc bột canh tùy sở thích

- Sau đó cho rau răm, hành lá vào đảo đều. Tắt bếp thì rắc thêm tiêu, thưởng thức

- Cho thành phẩm ra đĩa, xúc ăn kèm với bánh đa tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Châu Ngọc

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-cau-xao-rau-ram-mon-ngon-danh-cho-dan-nhau-478132.html