Bồ câu xào rau răm - Món ngon dành cho dân nhậu!

Món ngon mỗi ngày 22/06/2022 14:28

Bồ câu xào thơm nức mũi, ăn với cơm hay bánh đa đều hợp

BỒ CÂU XÀO HÀNH RĂM - LẠ HOÁ QUEN

Bồ câu xào rau răm - Món ngon dành cho dân nhậu! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con chim bồ câu
  • Bánh đa Đô Lương/ phồng tôm
  • Rau răm, hành lá, hành tím
  • Gia vị: Nước mắm, bột canh, hạt tiêu, dầu ăn
Bồ câu xào rau răm - Món ngon dành cho dân nhậu! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Chim câu rửa thật sạch, móc hết ruột, nội tạng, để ráo nước. Sau đó cho vào lò nướng/ nồi chiên không dầu và nướng 2 lần trong 5 phút với 180 độ c

- Hành lá, rau răm rửa sạch, để ráo nước, thái nhỏ.

- Hành tím gọt vỏ, rửa sạch, để ráo nước, thái băm nhỏ.

- Cho dầu/mỡ vào chảo, cho hành phi thơm rồi trút thịt chim câu vừa bằm nhỏ ở trên vào xào săn, đều tay, nêm nước mắm hoặc bột canh tùy sở thích

- Sau đó cho rau răm, hành lá vào đảo đều. Tắt bếp thì rắc thêm tiêu, thưởng thức

- Cho thành phẩm ra đĩa, xúc ăn kèm với bánh đa tùy ý 

 

Bồ câu xào rau răm - Món ngon dành cho dân nhậu! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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