Bồ câu xào rau răm - Món ngon dành cho dân nhậu!

Bồ câu xào thơm nức mũi, ăn với cơm hay bánh đa đều hợp
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BỒ CÂU XÀO HÀNH RĂM - LẠ HOÁ QUEN
Nguyên liệu:
- 2 con chim bồ câu
- Bánh đa Đô Lương/ phồng tôm
- Rau răm, hành lá, hành tím
- Gia vị: Nước mắm, bột canh, hạt tiêu, dầu ăn
Cách làm:
- Chim câu rửa thật sạch, móc hết ruột, nội tạng, để ráo nước. Sau đó cho vào lò nướng/ nồi chiên không dầu và nướng 2 lần trong 5 phút với 180 độ c
- Hành lá, rau răm rửa sạch, để ráo nước, thái nhỏ.
- Hành tím gọt vỏ, rửa sạch, để ráo nước, thái băm nhỏ.
- Cho dầu/mỡ vào chảo, cho hành phi thơm rồi trút thịt chim câu vừa bằm nhỏ ở trên vào xào săn, đều tay, nêm nước mắm hoặc bột canh tùy sở thích
- Sau đó cho rau răm, hành lá vào đảo đều. Tắt bếp thì rắc thêm tiêu, thưởng thức
- Cho thành phẩm ra đĩa, xúc ăn kèm với bánh đa tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc