Trưa nay ăn gì: Làm gà chiên mắm cho bọn trẻ, mặn mặn ngọt ngọt hao cơm!

Món ngon mỗi ngày 28/06/2022 12:00

Gà vàng óng ánh, áo đều xốt mắm mặn ngọt, 'bén' cơm siêu đã

Gà chiên mắm

Trưa nay ăn gì: Làm gà chiên mắm cho bọn trẻ, mặn mặn ngọt ngọt hao cơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con gà 
  • Dầu điều
  • Tỏi, hành tím
  • 3 muỗng nước mắm
  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng dầu hào
  • 2 muỗng nước lọc
  • Tương ớt 
  • Lá chanh

Cách làm:

- Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn

- Ướp gà với 1 muỗng nước mắm khoảng 30 phút để gà ngấm.

- Pha xốt: cho nước mắm, đường, dầu hào, nước lọc, tương ớt vào 1 bát và khuấy đều cho xốt sánh lại là được.

- Bắc chảo, đổ dầu điều vào, cho gà vào chiên lửa to đến khi 2 mặt vàng đều thì gắp ra đĩa.

- Hành tỏi, đập nhỏ, cho vào chảo vừa chiên gà, phi vàng rồi đổ gà và nước xốt vào cùng, thêm lá chanh cho thơm

- Đảo đều và nêm nếm lại gia vị, rim với lửa nhỏ để thịt gà ngấm đều gia vị.

- Cho thêm lá chanh, bật lửa to đảo nhanh tay và tắt bếp là hoàn thành.

 

Trưa nay ăn gì: Làm gà chiên mắm cho bọn trẻ, mặn mặn ngọt ngọt hao cơm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Tam Nguyen

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