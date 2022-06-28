Trưa nay ăn gì: Làm gà chiên mắm cho bọn trẻ, mặn mặn ngọt ngọt hao cơm!

Gà vàng óng ánh, áo đều xốt mắm mặn ngọt, 'bén' cơm siêu đã
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Gà chiên mắm
Nguyên liệu:
- 1/2 con gà
- Dầu điều
- Tỏi, hành tím
- 3 muỗng nước mắm
- 2 muỗng đường
- 2 muỗng dầu hào
- 2 muỗng nước lọc
- Tương ớt
- Lá chanh
Cách làm:
- Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn
- Ướp gà với 1 muỗng nước mắm khoảng 30 phút để gà ngấm.
- Pha xốt: cho nước mắm, đường, dầu hào, nước lọc, tương ớt vào 1 bát và khuấy đều cho xốt sánh lại là được.
- Bắc chảo, đổ dầu điều vào, cho gà vào chiên lửa to đến khi 2 mặt vàng đều thì gắp ra đĩa.
- Hành tỏi, đập nhỏ, cho vào chảo vừa chiên gà, phi vàng rồi đổ gà và nước xốt vào cùng, thêm lá chanh cho thơm
- Đảo đều và nêm nếm lại gia vị, rim với lửa nhỏ để thịt gà ngấm đều gia vị.
- Cho thêm lá chanh, bật lửa to đảo nhanh tay và tắt bếp là hoàn thành.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tam Nguyen