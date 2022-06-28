Trưa nay ăn gì: Làm gà chiên mắm cho bọn trẻ, mặn mặn ngọt ngọt hao cơm!

Gà vàng óng ánh, áo đều xốt mắm mặn ngọt, 'bén' cơm siêu đã

Gà chiên mắm

Nguyên liệu:

1/2 con gà

Dầu điều

Tỏi, hành tím

3 muỗng nước mắm

2 muỗng đường

2 muỗng dầu hào

2 muỗng nước lọc

Tương ớt

Lá chanh

Cách làm:

- Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn

- Ướp gà với 1 muỗng nước mắm khoảng 30 phút để gà ngấm.

- Pha xốt: cho nước mắm, đường, dầu hào, nước lọc, tương ớt vào 1 bát và khuấy đều cho xốt sánh lại là được.

- Bắc chảo, đổ dầu điều vào, cho gà vào chiên lửa to đến khi 2 mặt vàng đều thì gắp ra đĩa.

- Hành tỏi, đập nhỏ, cho vào chảo vừa chiên gà, phi vàng rồi đổ gà và nước xốt vào cùng, thêm lá chanh cho thơm

- Đảo đều và nêm nếm lại gia vị, rim với lửa nhỏ để thịt gà ngấm đều gia vị.

- Cho thêm lá chanh, bật lửa to đảo nhanh tay và tắt bếp là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tam Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-lam-ga-chien-mam-cho-bon-tre-man-man-ngot-ngot-hao-com-479073.html