Tối nay ăn gì: Chiêu đãi mì xá xíu trộn siêu ngon, ăn siêu cuốn!

Món ngon mỗi ngày 22/06/2022 17:00

Xá xíu ướp đậm đà, trộn với mì trứng ăn kèm thích mê

MÌ XÁ XÍU

Tối nay ăn gì: Chiêu đãi mì xá xíu trộn siêu ngon, ăn siêu cuốn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt đùi heo 
  • Mì trứng
  • Cải thìa
  • Hành tím băm, tỏi băm
  • Xốt ướp thịt Lee Kum Kee
  • Gia vị: Bột ớt, bột tỏi, tiêu xay, nước tương, dầu hàu, gia vị

Cách làm:

- Trộn nước xốt theo công thức:

  • 1 muỗng café hành tím
  • 1 muỗng café tỏi băm
  • ½ muỗng canh xốt ướp thịt
  • ½ muỗng cafe bột ớt
  • ½ muỗng cafe tiêu xay
  • 3 muỗng café dầu hàu
  • ½ muỗng canh xì dầu
  • 1 muỗng café hạt nêm
  • 2 muỗng café đường
  • 1 muỗng café bột ngũ vị hương

- Ướp thịt với hỗn hợp xốt trong 2 tiếng, sau đó nướng trong lò 150 độ trong 20 phút.

 

Tối nay ăn gì: Chiêu đãi mì xá xíu trộn siêu ngon, ăn siêu cuốn! - Ảnh 2

 

- Trở mặt thịt, phết thêm xốt lên và nướng 180 độ trong 15 phút.

- Luộc cải thìa và mì trứng, sau khi mì chín, trộn với một ít dầu tỏi để mì không bị dính.

- Phần xốt ướp còn thừa mang đem đun cho sôi lăn tăn để trộn mì

 

Tối nay ăn gì: Chiêu đãi mì xá xíu trộn siêu ngon, ăn siêu cuốn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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