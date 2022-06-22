Tối nay ăn gì: Chiêu đãi mì xá xíu trộn siêu ngon, ăn siêu cuốn!

Xá xíu ướp đậm đà, trộn với mì trứng ăn kèm thích mê
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MÌ XÁ XÍU
Nguyên liệu:
- Thịt đùi heo
- Mì trứng
- Cải thìa
- Hành tím băm, tỏi băm
- Xốt ướp thịt Lee Kum Kee
- Gia vị: Bột ớt, bột tỏi, tiêu xay, nước tương, dầu hàu, gia vị
Cách làm:
- Trộn nước xốt theo công thức:
- 1 muỗng café hành tím
- 1 muỗng café tỏi băm
- ½ muỗng canh xốt ướp thịt
- ½ muỗng cafe bột ớt
- ½ muỗng cafe tiêu xay
- 3 muỗng café dầu hàu
- ½ muỗng canh xì dầu
- 1 muỗng café hạt nêm
- 2 muỗng café đường
- 1 muỗng café bột ngũ vị hương
- Ướp thịt với hỗn hợp xốt trong 2 tiếng, sau đó nướng trong lò 150 độ trong 20 phút.
- Trở mặt thịt, phết thêm xốt lên và nướng 180 độ trong 15 phút.
- Luộc cải thìa và mì trứng, sau khi mì chín, trộn với một ít dầu tỏi để mì không bị dính.
- Phần xốt ướp còn thừa mang đem đun cho sôi lăn tăn để trộn mì
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân