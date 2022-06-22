Tối nay ăn gì: Chiêu đãi mì xá xíu trộn siêu ngon, ăn siêu cuốn!

Xá xíu ướp đậm đà, trộn với mì trứng ăn kèm thích mê

MÌ XÁ XÍU

Nguyên liệu:

Thịt đùi heo

Mì trứng

Cải thìa

Hành tím băm, tỏi băm

Xốt ướp thịt Lee Kum Kee

Gia vị: Bột ớt, bột tỏi, tiêu xay, nước tương, dầu hàu, gia vị

Cách làm:



- Trộn nước xốt theo công thức:

1 muỗng café hành tím

1 muỗng café tỏi băm

½ muỗng canh xốt ướp thịt

½ muỗng cafe bột ớt

½ muỗng cafe tiêu xay

3 muỗng café dầu hàu

½ muỗng canh xì dầu

1 muỗng café hạt nêm

2 muỗng café đường

1 muỗng café bột ngũ vị hương

- Ướp thịt với hỗn hợp xốt trong 2 tiếng, sau đó nướng trong lò 150 độ trong 20 phút.

- Trở mặt thịt, phết thêm xốt lên và nướng 180 độ trong 15 phút.

- Luộc cải thìa và mì trứng, sau khi mì chín, trộn với một ít dầu tỏi để mì không bị dính.

- Phần xốt ướp còn thừa mang đem đun cho sôi lăn tăn để trộn mì

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-chieu-dai-mi-xa-xiu-tron-sieu-ngon-an-sieu-cuon-477623.html