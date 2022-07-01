Trưa nay ăn gì: chân giò om coca hao cơm - màu sắc bắt mắt, nhìn là muốn ăn ngay!

Món ngon mỗi ngày 01/07/2022 12:00

Chân giò heo làm kĩ, om với coca ngọt ngọt mặn mặn, màu sắc bắt mắt

CHÂN GIÒ OM COCA

Trưa nay ăn gì: chân giò om coca hao cơm - màu sắc bắt mắt, nhìn là muốn ăn ngay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.8kg chân giò
  • Muối hạt
  • Gia vị: Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm
  • Rau mùi
  • Ớt
  • 330ml coca không đường
  • Tỏi, gừng, hành tím
  • Ngũ vị hương

Cách làm:

- Chân giò cạo sạch lông, lấy khò khò hơi xém mặt da. Chặt miếng vừa ăn.

- Chần sơ qua nước sôi với củ gừng đập dập và chút muối tầm 2-3 phút. Vớt chân giò ra rửa sạch lại để ráo.

- Ướp chân giò với 2 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe ngũ vị hương tầm 25 phút cho ngấm gia vị, thỉnh thoảng đảo đều chân giò.

- Hành, tỏi đập dập băm nhỏ.

- Phi thơm hành tỏi vừa băm, cho chân giò vào đảo đều cho săn thịt tầm 5 phút. Sau đó đổ hết lon Coca và thêm 400ml nước vào om.

- Om tầm 10-15 phút thì lại mở ra đảo đều chân giò cho ngấm. Cho thêm 2 trái ớt cắt lát vào. Tầm 45-50 phút cho nước sệt sánh lại thì đảo đều và tắt bếp.

 

Trưa nay ăn gì: chân giò om coca hao cơm - màu sắc bắt mắt, nhìn là muốn ăn ngay! - Ảnh 2 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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