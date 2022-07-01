Trưa nay ăn gì: chân giò om coca hao cơm - màu sắc bắt mắt, nhìn là muốn ăn ngay!

Chân giò heo làm kĩ, om với coca ngọt ngọt mặn mặn, màu sắc bắt mắt
- Bún chả Hà Nội 36 phố phường - vị nhẹ thanh, chua chua ngọt ngọt siêu cuốn hút!
- Món gỏi ngon cùng nguyên liệu hấp dẫn - gỏi bao tử heo chua ngọt!
CHÂN GIÒ OM COCA
Nguyên liệu:
- 0.8kg chân giò
- Muối hạt
- Gia vị: Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm
- Rau mùi
- Ớt
- 330ml coca không đường
- Tỏi, gừng, hành tím
- Ngũ vị hương
Cách làm:
- Chân giò cạo sạch lông, lấy khò khò hơi xém mặt da. Chặt miếng vừa ăn.
- Chần sơ qua nước sôi với củ gừng đập dập và chút muối tầm 2-3 phút. Vớt chân giò ra rửa sạch lại để ráo.
- Ướp chân giò với 2 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe ngũ vị hương tầm 25 phút cho ngấm gia vị, thỉnh thoảng đảo đều chân giò.
- Hành, tỏi đập dập băm nhỏ.
- Phi thơm hành tỏi vừa băm, cho chân giò vào đảo đều cho săn thịt tầm 5 phút. Sau đó đổ hết lon Coca và thêm 400ml nước vào om.
- Om tầm 10-15 phút thì lại mở ra đảo đều chân giò cho ngấm. Cho thêm 2 trái ớt cắt lát vào. Tầm 45-50 phút cho nước sệt sánh lại thì đảo đều và tắt bếp.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà