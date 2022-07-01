Trưa nay ăn gì: chân giò om coca hao cơm - màu sắc bắt mắt, nhìn là muốn ăn ngay!

Chân giò heo làm kĩ, om với coca ngọt ngọt mặn mặn, màu sắc bắt mắt

CHÂN GIÒ OM COCA

Nguyên liệu:

0.8kg chân giò

Muối hạt

Gia vị: Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm

Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm Rau mùi

Ớt

330ml coca không đường

Tỏi, gừng, hành tím

Ngũ vị hương

Cách làm:



- Chân giò cạo sạch lông, lấy khò khò hơi xém mặt da. Chặt miếng vừa ăn.

- Chần sơ qua nước sôi với củ gừng đập dập và chút muối tầm 2-3 phút. Vớt chân giò ra rửa sạch lại để ráo.

- Ướp chân giò với 2 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe ngũ vị hương tầm 25 phút cho ngấm gia vị, thỉnh thoảng đảo đều chân giò.

- Hành, tỏi đập dập băm nhỏ.

- Phi thơm hành tỏi vừa băm, cho chân giò vào đảo đều cho săn thịt tầm 5 phút. Sau đó đổ hết lon Coca và thêm 400ml nước vào om.

- Om tầm 10-15 phút thì lại mở ra đảo đều chân giò cho ngấm. Cho thêm 2 trái ớt cắt lát vào. Tầm 45-50 phút cho nước sệt sánh lại thì đảo đều và tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-chan-gio-om-coca-hao-com-mau-sac-bat-mat-nhin-la-muon-an-ngay-479638.html