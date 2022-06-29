Món gỏi ngon cùng nguyên liệu hấp dẫn - gỏi bao tử heo chua ngọt!

Món ngon mỗi ngày 29/06/2022 10:30

Bao tử heo luộc, trộn gỏi chua ngọt siêu thích, giòn giòn dai dai, vị ớt chuông nồng ngọt ăn kèm đã miệng

GỎI BAO TỬ ỚT CHUÔNG

Món gỏi ngon cùng nguyên liệu hấp dẫn - gỏi bao tử heo chua ngọt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 cái bao tử heo
  • Ớt chuông
  • Hành tây
  • Rau thơm
  • Chanh, ớt, gừng
  • Đậu phộng rang

Cách làm:

- Bao tử làm sạch với chanh và muối. Lộn mặt trong chà rửa với muối nhiều lần, dùng dao cạo sạch.

- Chần sơ bao tử trong vài phút, sau đó lấy ra rửa lại và chà chanh với muối và dùng dao cạo sạch lại.

- Bao tử lộn lại như ban đầu, cắt làm đôi nếu thích.

- Luộc bao tử với gừng, củ hành và ít giấm, thêm muối và ít nước mắm. Luộc đến khi dùng đũa châm vào thấy xiên qua là được. 

- Hành tây bào/ cắt mỏng cho vào nước đá lạnh cùng 1 ít đường, ngâm cho hành bớt hăng. Ngâm 7-10 phút là được, sau đó vớt ra để ráo nước. Hành để ráo, cho ít đường vào trộn đều cho vào ngăn mát tủ lạnh.

- Ớt chuông rửa sạch, bỏ hạt, cắt mỏng. Cho vào ngăn mát tủ lạnh để giòn ngon hơn.

- Rau răm, húng lủi rửa sạch.

- Làm nước trộn gỏi: 3-4 muỗng canh đường, 2-3 muỗng canh nước mắm, 1-2 trái chanh vắt lấy nước cốt, ít ớt bằm thêm tỏi nếu thích. Trộn đều nêm có vị chua ngọt vừa ăn là được.

- Bao tử sau khi luộc chín tắt bếp, đậy nắp kín để 10-15 phút cho bao tử mềm. Sau đó lấy ra rửa sạch với nước. Cắt nhỏ bao tử.

- Cho bao tử vào âu to, thêm ít gừng cắt sợi, cho ít nước trộn gỏi vào trộn đều, sau đó cho hành tây vào thêm ít nước trộn vào cho thấm rồi cho ớt chuông, rau thơm và cho nước trộn gỏi vào trộn đều tất cả.

- Khi ăn cho thêm rau thơm và đậu rang lên trên.

 

Món gỏi ngon cùng nguyên liệu hấp dẫn - gỏi bao tử heo chua ngọt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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