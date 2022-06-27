Gà hầm sâm Samgyetang bồi bổ sức khỏe - Ăn thanh nhiệt mùa hè!

Canh gà hầm mềm rệu, sâm ngọt thanh, nước dùng húp siêu đã

SAMGYETANG CANH GÀ HẦM SÂM

Nguyên liệu:

1 con gà nhỏ

1-2 củ sâm tươi

2-6 quả táo tàu

6 tép tỏi

100gr gạo nếp/gạo tẻ

1 gói cây thuốc Hàn để hầm gà

Hành boaro/ hành lá

1.5-2 lít nước

Cách làm:



- Chà rửa muối lên gà cho thật sạch, lấy ra những thứ dơ bên trong gà rồi rửa qua vài lần nước để gà ráo.

- Gạo nếp/gạo tẻ vo sạch bụi, ngâm khoảng 15 phút

- Cho tất cả cây thuốc rửa sạch bụi, gói vào túi vải

- Củ sâm cắt bỏ phần đầu của củ

- Cho tất cả gạo, tỏi, táo đỏ, củ sâm vào bên trong gà

- Nhét đùi gà vào phần da cho nó khép khép lại/ dùng tăm tre xiên nó lại.

- Cho tất cả vào nồi thêm nước và hầm 1-1giờ 30 phút

- Khi ăn lấy gà ra cho vào thố đá thêm đủ nước súp nấu sôi lại rồi rắc thêm hành lá vào và nấu sôi lại là dùng.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Dieu Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-ham-sam-samgyetang-boi-bo-suc-khoe-an-thanh-nhiet-mua-he-479101.html