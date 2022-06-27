Gà hầm sâm Samgyetang bồi bổ sức khỏe - Ăn thanh nhiệt mùa hè!

Món ngon mỗi ngày 27/06/2022 10:45

Canh gà hầm mềm rệu, sâm ngọt thanh, nước dùng húp siêu đã

SAMGYETANG CANH GÀ HẦM SÂM

Gà hầm sâm Samgyetang bồi bổ sức khỏe - Ăn thanh nhiệt mùa hè! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con gà nhỏ
  • 1-2 củ sâm tươi
  • 2-6 quả táo tàu
  • 6 tép tỏi
  • 100gr gạo nếp/gạo tẻ
  • 1 gói cây thuốc Hàn để hầm gà
  • Hành boaro/ hành lá
  • 1.5-2 lít nước
Gà hầm sâm Samgyetang bồi bổ sức khỏe - Ăn thanh nhiệt mùa hè! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Chà rửa muối lên gà cho thật sạch, lấy ra những thứ dơ bên trong gà rồi rửa qua vài lần nước để gà ráo.

- Gạo nếp/gạo tẻ vo sạch bụi, ngâm khoảng 15 phút

- Cho tất cả cây thuốc rửa sạch bụi, gói vào túi vải

- Củ sâm cắt bỏ phần đầu của củ

 

Gà hầm sâm Samgyetang bồi bổ sức khỏe - Ăn thanh nhiệt mùa hè! - Ảnh 3

 

- Cho tất cả gạo, tỏi, táo đỏ, củ sâm vào bên trong gà

- Nhét đùi gà vào phần da cho nó khép khép lại/ dùng tăm tre xiên nó lại.

- Cho tất cả vào nồi thêm nước và hầm 1-1giờ 30 phút

 

Gà hầm sâm Samgyetang bồi bổ sức khỏe - Ăn thanh nhiệt mùa hè! - Ảnh 4

 

- Khi ăn lấy gà ra cho vào thố đá thêm đủ nước súp nấu sôi lại rồi rắc thêm hành lá vào và nấu sôi lại là dùng.

 

Gà hầm sâm Samgyetang bồi bổ sức khỏe - Ăn thanh nhiệt mùa hè! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dieu Nguyen

Chiêu đãi mâm cua xốt tiêu đen ngon 'nhức nách'!

Chiêu đãi mâm cua xốt tiêu đen ngon 'nhức nách'!

Cua thịt xốt tiêu cay cay, tê tê, xốt ngấm ăn siêu đã

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon món canh gà hầm canh gà hầm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ