Thưởng thức Cua rang me đẫm xốt, chấm bánh mì siêu 'dính'!

Món ngon mỗi ngày 25/06/2022 09:43

Làm cua rang me tại nhà, nước xốt chua chua ngọt ngọt, xen lẫn vị cay siêu đã thèm

CUA RANG ME

Thưởng thức Cua rang me đẫm xốt, chấm bánh mì siêu 'dính'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con cua
  • 2 vỉ me
  • Bánh mì
  • Gia vị 

Cách làm:

  • Sơ chế cua:

- Rửa sạch cua, dùng miếng rửa chén làm sạch xung quanh

- Tách mai cua ra khỏi thân cua

- Tách gạch của trong mai ra chén

- Tách thân cua ra làm 4 phần

- Để ráo nước.

  • Lấy nước cốt me:

- Đun nước sôi

- Cho 2 cục me vào tô cùng 200ml nước sôi, để cho me từ từ tan ra để lấy nước cốt;

- Dùng ray để lọc lấy nước cốt me.

  • Chiên cua:

- Đun sôi nhiều dầu

- Cho cua vào chiên chín sơ

- Để ráo dầu.

  • Làm nước xốt và rang me:

- Cho vào tô nước cốt me: 1 muỗng canh muối + 1 muỗng canh nước mắm + 4 muỗn canh đường + 1/2 muỗng canh bột ngọt + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh tương ớt

- Cho hỗn hợp này tan hết

- Phi thơm thật nhiều tỏi

- Cho gạch cua vào xào sơ

- Cho hỗn hợp nước xốt vào

- Đun lửa vừa cho đến khi nước xốt sệt lại

- Khi nước xốt sệt sệt thì cho cua vào xào cho thấm xốt khoảng 3 phút;

- Khi cua và xốt thấm đều thì tắt bếp

- Cho ra đĩa và thưởng thức thôi

 

Thưởng thức Cua rang me đẫm xốt, chấm bánh mì siêu 'dính'! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

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