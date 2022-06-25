Thưởng thức Cua rang me đẫm xốt, chấm bánh mì siêu 'dính'!

- Tách gạch của trong mai ra chén

- Tách thân cua ra làm 4 phần

- Để ráo nước.

Lấy nước cốt me:

- Đun nước sôi

- Cho 2 cục me vào tô cùng 200ml nước sôi, để cho me từ từ tan ra để lấy nước cốt;

- Dùng ray để lọc lấy nước cốt me.

Chiên cua:

- Đun sôi nhiều dầu

- Cho cua vào chiên chín sơ

- Để ráo dầu.

Làm nước xốt và rang me:

- Cho vào tô nước cốt me: 1 muỗng canh muối + 1 muỗng canh nước mắm + 4 muỗn canh đường + 1/2 muỗng canh bột ngọt + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh tương ớt

- Cho hỗn hợp này tan hết

- Phi thơm thật nhiều tỏi

- Cho gạch cua vào xào sơ

- Cho hỗn hợp nước xốt vào

- Đun lửa vừa cho đến khi nước xốt sệt lại

- Khi nước xốt sệt sệt thì cho cua vào xào cho thấm xốt khoảng 3 phút;

- Khi cua và xốt thấm đều thì tắt bếp

- Cho ra đĩa và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi