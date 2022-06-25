Thưởng thức Cua rang me đẫm xốt, chấm bánh mì siêu 'dính'!

Làm cua rang me tại nhà, nước xốt chua chua ngọt ngọt, xen lẫn vị cay siêu đã thèm
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CUA RANG ME
Nguyên liệu:
- 2 con cua
- 2 vỉ me
- Bánh mì
- Gia vị
Cách làm:
- Sơ chế cua:
- Rửa sạch cua, dùng miếng rửa chén làm sạch xung quanh
- Tách mai cua ra khỏi thân cua
- Tách gạch của trong mai ra chén
- Tách thân cua ra làm 4 phần
- Để ráo nước.
- Lấy nước cốt me:
- Đun nước sôi
- Cho 2 cục me vào tô cùng 200ml nước sôi, để cho me từ từ tan ra để lấy nước cốt;
- Dùng ray để lọc lấy nước cốt me.
- Chiên cua:
- Đun sôi nhiều dầu
- Cho cua vào chiên chín sơ
- Để ráo dầu.
- Làm nước xốt và rang me:
- Cho vào tô nước cốt me: 1 muỗng canh muối + 1 muỗng canh nước mắm + 4 muỗn canh đường + 1/2 muỗng canh bột ngọt + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh tương ớt
- Cho hỗn hợp này tan hết
- Phi thơm thật nhiều tỏi
- Cho gạch cua vào xào sơ
- Cho hỗn hợp nước xốt vào
- Đun lửa vừa cho đến khi nước xốt sệt lại
- Khi nước xốt sệt sệt thì cho cua vào xào cho thấm xốt khoảng 3 phút;
- Khi cua và xốt thấm đều thì tắt bếp
- Cho ra đĩa và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi