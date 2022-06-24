Healthy với bánh bao nguyên cám dành cho dân eatclean!

Bánh bao eatclean nhân gà nấm đậm đà, ít calo và siêu thơm

BÁNH BAO NGUYÊN CÁM NHÂN GÀ XÀO NẤM

Nguyên liệu:

300gr bột mì nguyên cám

4gr men nở hữu cơ Bio

2gr muối

3gr baking soda

150ml sữa tươi không đường

90gr siro gạo/ mật ong

1 muỗng cafe dầu olive

Cách làm:

Phần nhân:

- 200gr thịt ức gà xé nhỏ

- Hành, tỏi, nấm hương, mộc nhĩ, nấm đùi gà

- Nêm nếm gia vị vừa ăn với nước tương, hạt nêm và tiêu

- Trộn đều các nguyên liệu vào sữa tươi và cuối cùng là cho bột mì nguyên cám vào hỗn hợp, sau khi trộn thì bắt đầu nhào bằng tay cho đến khi hỗn hợp đồng nhất dùng màng bọc thực phẩm bọc kín 5 phút. Tiếp theo lấy bột ra nhào tiếp 10 phút, chia thành 8 phần đều nhau, tạo hình cho bánh rồi bọc màng thực phẩm ủ 30 phút

- Mang bánh đi hấp lửa vừa 15 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Yến Vũ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/healthy-voi-banh-bao-nguyen-cam-danh-cho-dan-eatclean-478209.html