Ăn vặt bánh mì chiên nhân phô mai xá xíu đậm đà, kích thích vị giác!

Món ngon mỗi ngày 20/06/2022 15:06

Xá xíu phô mai kéo sợi bắt mắt, bánh mì chiên giòn rụm

Bánh Mì Chiên Nhân Phô Mai Xá Xíu

Ăn vặt bánh mì chiên nhân phô mai xá xíu đậm đà, kích thích vị giác! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 Phần Nhân: 

  • 100gr thịt xá xíu
  • 50gr xốt xá xíu
  • 25gr hành phi, 1 tép tỏi
  • 60gr nấm
  • Gia vị: 1/2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng dầu ăn, 5gr đường, 33ml nước lọc, 6gr bột bắp + 10ml nước
  • Phô mai mozarella

Phần Vỏ Bánh Mì:

  • 135gr bột bánh mì 
  • 7gr đường
  • 2gr muối
  • 2gr men nở
  • 6ml dầu ăn
  • 80ml sữa tươi

Cách làm:

  • Làm Nhân Xá Xíu:

- Cho dầu ăn, hành tỏi băm nhỏ vào chảo đảo đến khi dậy mùi rồi cho tiếp nấm thái nhỏ, thịt xá xíu thái nhỏ, xốt xá xíu, đường, nước tương, nước lọc vào đảo đều cho hoà quyện. Pha bột bắp với nước rồi đổ vào chảo đào đến khi nhân sệt lại rồi bắc ra.

  • Làm Bánh Mì:

- Trộn đều bột mì, đường, muối, men nở, dầu ăn và sữa tạo thành khối bột rồi nhào đều đến khi không dính tay. Ủ bột 30 phút để bột nở gấp đôi, sau đó chia làm 4 phần, vo tròn rồi ủ tiếp 15 phút ở nhiệt độ phòng.

- Cán mỏng từng miếng bột rồi cho nhân vào giữa, thêm phô mai rồi dán kín lại vê thành hình bánh mì. Lăn bánh mì qua một lớp trứng đánh tan, sau đó phủ kín bằng bột chiên xù rồi đem chiên trên dầu nóng 140 độ đến khi bánh chuyển sang màu nâu vàng.

 

Ăn vặt bánh mì chiên nhân phô mai xá xíu đậm đà, kích thích vị giác! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Herman Huang

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