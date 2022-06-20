Ăn vặt bánh mì chiên nhân phô mai xá xíu đậm đà, kích thích vị giác!

135gr bột bánh mì

7gr đường

2gr muối

2gr men nở

6ml dầu ăn

80ml sữa tươi

Cách làm:



Làm Nhân Xá Xíu:

- Cho dầu ăn, hành tỏi băm nhỏ vào chảo đảo đến khi dậy mùi rồi cho tiếp nấm thái nhỏ, thịt xá xíu thái nhỏ, xốt xá xíu, đường, nước tương, nước lọc vào đảo đều cho hoà quyện. Pha bột bắp với nước rồi đổ vào chảo đào đến khi nhân sệt lại rồi bắc ra.

Làm Bánh Mì:

- Trộn đều bột mì, đường, muối, men nở, dầu ăn và sữa tạo thành khối bột rồi nhào đều đến khi không dính tay. Ủ bột 30 phút để bột nở gấp đôi, sau đó chia làm 4 phần, vo tròn rồi ủ tiếp 15 phút ở nhiệt độ phòng.

- Cán mỏng từng miếng bột rồi cho nhân vào giữa, thêm phô mai rồi dán kín lại vê thành hình bánh mì. Lăn bánh mì qua một lớp trứng đánh tan, sau đó phủ kín bằng bột chiên xù rồi đem chiên trên dầu nóng 140 độ đến khi bánh chuyển sang màu nâu vàng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Herman Huang