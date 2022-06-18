Fruits Bagel - Sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa xế chiều nhẹ nhàng!

Món ngon mỗi ngày 18/06/2022 16:15

Bánh mì ngọt kiểu Tây, ăn kèm với trái cây tươi và kem béo, siêu đã

FRUIT BAGEL

Fruits Bagel - Sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa xế chiều nhẹ nhàng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr bột mì số 13
  • 60ml sữa lạnh
  • 120ml nước lạnh
  • 15gr đường
  • 4gr muối
  • 4gr men
  • 10gr dầu oliu

Cách làm:

- Cho tất cả các nguyên liệu trừ dầu oliu vào âu trộn đều và nhồi tới khi bột thu khối

- Cho dầu oliu vào nhồi tới khi bột mịn và dẻo dai

- Cho toàn bộ khối bột vào âu, thoa ít dầu để bột nghỉ 10 phút

- Chia bột thành các phần bằng nhau, mỗi phần khoản 100gr

- Vê tròn từng cục bột nhỏ, để bột nghỉ 5 phút..

- Vê các cục bột nhỏ thành sợi dài tầm 22cm, cán dẹp 1 đầu tầm 2cm và bọc nối 2 đầu bột tạo hình vòng tròn, đính mép kĩ

- Đặt các vòng bánh lên miếng giấy nến vừa đủ. Ủ bột 45 phút

- Bật nóng lò 200 độ c

- Bắt 1 chảo nước + xíu mật ong/đường nâu..nước sôi vừa 80-90 độ

- Nhấc giấy nến có vòng bột cho vào nồi nước, luộc mỗi mặt 10-20 giây

- Vớt ra và để lên khay nướng bánh 

- Sau khi luộc tất cả chỗ bánh thì đem nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C trong 15 phút/ đến khi bánh vàng đều

- Đợi bánh hơi nguội, cắt đôi, phết cream chéese và ăn kèm trái cây tuỳ thích

 

Fruits Bagel - Sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa xế chiều nhẹ nhàng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

Bánh bao xá xíu ngập nhân, hương vị thơm ngon!

Bánh bao xá xíu ngập nhân, hương vị thơm ngon!

Xá xíu làm nhân bánh bao, ngọt ngọt, mềm xốp, đã thèm

Xem thêm
Từ khóa:   bánh ngọt món bánh ngon chiếc bánh kem

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ