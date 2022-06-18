Fruits Bagel - Sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa xế chiều nhẹ nhàng!

Bánh mì ngọt kiểu Tây, ăn kèm với trái cây tươi và kem béo, siêu đã
- Bánh mì phô mai nướng chảo giòn rụm - Kéo sợi béo ngậy!
- Sake bọc tôm chiên giòn - Tuổi thơ với những trái sake bùi béo
FRUIT BAGEL
Nguyên liệu:
- 300gr bột mì số 13
- 60ml sữa lạnh
- 120ml nước lạnh
- 15gr đường
- 4gr muối
- 4gr men
- 10gr dầu oliu
Cách làm:
- Cho tất cả các nguyên liệu trừ dầu oliu vào âu trộn đều và nhồi tới khi bột thu khối
- Cho dầu oliu vào nhồi tới khi bột mịn và dẻo dai
- Cho toàn bộ khối bột vào âu, thoa ít dầu để bột nghỉ 10 phút
- Chia bột thành các phần bằng nhau, mỗi phần khoản 100gr
- Vê tròn từng cục bột nhỏ, để bột nghỉ 5 phút..
- Vê các cục bột nhỏ thành sợi dài tầm 22cm, cán dẹp 1 đầu tầm 2cm và bọc nối 2 đầu bột tạo hình vòng tròn, đính mép kĩ
- Đặt các vòng bánh lên miếng giấy nến vừa đủ. Ủ bột 45 phút
- Bật nóng lò 200 độ c
- Bắt 1 chảo nước + xíu mật ong/đường nâu..nước sôi vừa 80-90 độ
- Nhấc giấy nến có vòng bột cho vào nồi nước, luộc mỗi mặt 10-20 giây
- Vớt ra và để lên khay nướng bánh
- Sau khi luộc tất cả chỗ bánh thì đem nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C trong 15 phút/ đến khi bánh vàng đều
- Đợi bánh hơi nguội, cắt đôi, phết cream chéese và ăn kèm trái cây tuỳ thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm