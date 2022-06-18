Fruits Bagel - Sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa xế chiều nhẹ nhàng!

Bánh mì ngọt kiểu Tây, ăn kèm với trái cây tươi và kem béo, siêu đã

FRUIT BAGEL

Nguyên liệu:

300gr bột mì số 13

60ml sữa lạnh

120ml nước lạnh

15gr đường

4gr muối

4gr men

10gr dầu oliu

Cách làm:



- Cho tất cả các nguyên liệu trừ dầu oliu vào âu trộn đều và nhồi tới khi bột thu khối

- Cho dầu oliu vào nhồi tới khi bột mịn và dẻo dai

- Cho toàn bộ khối bột vào âu, thoa ít dầu để bột nghỉ 10 phút

- Chia bột thành các phần bằng nhau, mỗi phần khoản 100gr

- Vê tròn từng cục bột nhỏ, để bột nghỉ 5 phút..

- Vê các cục bột nhỏ thành sợi dài tầm 22cm, cán dẹp 1 đầu tầm 2cm và bọc nối 2 đầu bột tạo hình vòng tròn, đính mép kĩ

- Đặt các vòng bánh lên miếng giấy nến vừa đủ. Ủ bột 45 phút

- Bật nóng lò 200 độ c

- Bắt 1 chảo nước + xíu mật ong/đường nâu..nước sôi vừa 80-90 độ

- Nhấc giấy nến có vòng bột cho vào nồi nước, luộc mỗi mặt 10-20 giây

- Vớt ra và để lên khay nướng bánh

- Sau khi luộc tất cả chỗ bánh thì đem nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C trong 15 phút/ đến khi bánh vàng đều

- Đợi bánh hơi nguội, cắt đôi, phết cream chéese và ăn kèm trái cây tuỳ thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fruits-bagel-su-lua-chon-hoan-hao-cho-bua-xe-chieu-nhe-nhang-477293.html