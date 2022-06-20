Xế chiều làm bánh khoai lang nhân phô mai kéo dẻo - Thơm nức, ngọt thanh!

Món ngon mỗi ngày 20/06/2022 15:23

Bánh khoai lang nhân phô mai kéo sợi, ngọt tự nhiên, mềm siêu ngon

Bánh khoai nhân phô mai

Xế chiều làm bánh khoai lang nhân phô mai kéo dẻo - Thơm nức, ngọt thanh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 củ khoai lang vàng, 2 củ khoai tím
  • 200gr bột mì
  • 40ml sữa tươi không đường
  • 2 muỗng canh mật ong
  • 1 hộp Phô mai con bò cười

Cách làm:

- Rửa sạch khoai, nạo sạch sẽ cắt khúc cho vào nồi hấp.

- Hấp khoai đến khi mềm, bỏ khoai ra để ráo nước rồi cho vào bát nghiền nát bằng cây nghiền/ dĩa. Chia làm 2 mẻ khoai vàng riêng, khoai tím riêng.

- Ở mỗi mẻ khoai sau khi đã nghiền xong. Cho thêm 100gr bột mì, 1 muỗng canh mật ong, 20ml sữa tươi.  Sau đó trộn hỗn hợp và nhào cho đều.

- Cắt phô mai thành các viên nhỏ, mỗi cục phômai cắt được tầm 5 viên nhỏ.

- Lấy hỗn hợp khoai từng màu, thêm 1 viên phô mai làm nhân, sau đó vo tròn nhào nặn và thêm hoạ tiết theo ý thích. 

- Làm nóng lò nướng khoảng 10 phút với 200 độ

- Nướng bánh trong 10 phút với 200 độ mỗi mặt.

 

Xế chiều làm bánh khoai lang nhân phô mai kéo dẻo - Thơm nức, ngọt thanh! - Ảnh 2

Chúc mọi ngừi làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Vũ Hương Giang

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