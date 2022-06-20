Xế chiều làm bánh khoai lang nhân phô mai kéo dẻo - Thơm nức, ngọt thanh!

Bánh khoai lang nhân phô mai kéo sợi, ngọt tự nhiên, mềm siêu ngon

Bánh khoai nhân phô mai

Nguyên liệu:

2 củ khoai lang vàng, 2 củ khoai tím

200gr bột mì

40ml sữa tươi không đường

2 muỗng canh mật ong

1 hộp Phô mai con bò cười

Cách làm:



- Rửa sạch khoai, nạo sạch sẽ cắt khúc cho vào nồi hấp.

- Hấp khoai đến khi mềm, bỏ khoai ra để ráo nước rồi cho vào bát nghiền nát bằng cây nghiền/ dĩa. Chia làm 2 mẻ khoai vàng riêng, khoai tím riêng.

- Ở mỗi mẻ khoai sau khi đã nghiền xong. Cho thêm 100gr bột mì, 1 muỗng canh mật ong, 20ml sữa tươi. Sau đó trộn hỗn hợp và nhào cho đều.

- Cắt phô mai thành các viên nhỏ, mỗi cục phômai cắt được tầm 5 viên nhỏ.

- Lấy hỗn hợp khoai từng màu, thêm 1 viên phô mai làm nhân, sau đó vo tròn nhào nặn và thêm hoạ tiết theo ý thích.

- Làm nóng lò nướng khoảng 10 phút với 200 độ

- Nướng bánh trong 10 phút với 200 độ mỗi mặt.

Chúc mọi ngừi làm thành công!

Nguồn: Fb Vũ Hương Giang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-lam-banh-khoai-lang-nhan-pho-mai-keo-deo-thom-nuc-ngot-thanh-477438.html