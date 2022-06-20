Xế chiều làm bánh khoai lang nhân phô mai kéo dẻo - Thơm nức, ngọt thanh!

Bánh khoai lang nhân phô mai kéo sợi, ngọt tự nhiên, mềm siêu ngon
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Bánh khoai nhân phô mai
Nguyên liệu:
- 2 củ khoai lang vàng, 2 củ khoai tím
- 200gr bột mì
- 40ml sữa tươi không đường
- 2 muỗng canh mật ong
- 1 hộp Phô mai con bò cười
Cách làm:
- Rửa sạch khoai, nạo sạch sẽ cắt khúc cho vào nồi hấp.
- Hấp khoai đến khi mềm, bỏ khoai ra để ráo nước rồi cho vào bát nghiền nát bằng cây nghiền/ dĩa. Chia làm 2 mẻ khoai vàng riêng, khoai tím riêng.
- Ở mỗi mẻ khoai sau khi đã nghiền xong. Cho thêm 100gr bột mì, 1 muỗng canh mật ong, 20ml sữa tươi. Sau đó trộn hỗn hợp và nhào cho đều.
- Cắt phô mai thành các viên nhỏ, mỗi cục phômai cắt được tầm 5 viên nhỏ.
- Lấy hỗn hợp khoai từng màu, thêm 1 viên phô mai làm nhân, sau đó vo tròn nhào nặn và thêm hoạ tiết theo ý thích.
- Làm nóng lò nướng khoảng 10 phút với 200 độ
- Nướng bánh trong 10 phút với 200 độ mỗi mặt.
Chúc mọi ngừi làm thành công!
Nguồn: Fb Vũ Hương Giang