Xáo gà Nghệ An - Món ăn vùng miền thơm nức, lạ vị, ngon khó cưỡng!

Xáo gà, món ăn miền Trung đậm vị, thơm nức, thịt gà dai săn chắc, nước dùng đậm đà

Xáo gà Nghệ An

Nguyên liệu:

700gr thịt gà

Lá chanh, củ nghệ, gừng, hành tím

Gia vị: muối, hạt nêm, ớt

Cách làm:



- Gà ta làm sạch, rửa sạch, chặt miếng

- Lá chanh rửa sạch khoảng 10-15 lá. Để lại vài lá để cho vào cho thơm còn lại thái chỉ.

- Gừng thái miếng mỏng: một nhánh nhỏ

- Hành tăm rửa sạch, đập dập, băm nhỏ, chia làm 3 phần.

- Nghệ giã nhỏ: một nhánh nhỏ.

- Gà rửa sạch chặt miếng, ướp với gia vị và 1/3 hành tăm, nghệ trong 15 phút cho ngấm.

- Cho nồi lên bếp đun nóng với lửa to, cho chút dầu phi thơm 1/3 chỗ hành tăm, cho gà đã ướp vào xào hơi săn thì cho gừng vào đảo đều, sau đó đổ ngập nước sôi, nấu sôi trở lại, nêm thêm gia vị vừa ăn, tiếp tục đun sôi giảm nhỏ lửa đến khi gà chín mềm. Cho nốt 1/3 chỗ hành tăm còn lại và lá chanh vào đảo đều. Đun sôi tiếp 2 phút rắc lá chanh thái chỉ và bắc ra là được.

- Xáo gà ăn cơm, ăn bún/ ăn với bánh mướt đặc sản Nghệ An tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Thượng Lưu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xao-ga-nghe-an-mon-an-vung-mien-thom-nuc-la-vi-ngon-kho-cuong-478207.html