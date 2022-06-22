Sáng nay ăn gì: Súp lươn nóng hổi, lạ miệng cho bữa sáng năng lượng!

Súp lươn Nghệ An, đặc sệt và thơm nức mũi

SÚP LƯƠN

Nguyên liệu:

500gr lươn đồng

50gr củ nén

1 củ nghệ tươi

Rau răm, hành tây, hành lá

Gia vị: ớt bột, sa tế, tiêu, bột canh, dầu điều, dầu ăn, muối, đường

ớt bột, sa tế, tiêu, bột canh, dầu điều, dầu ăn, muối, đường Nước dùng: Xương ống

Cách làm:



Sơ chế lươn:

- Lươn xát muối cho bớt nhớt rồi rửa sạch, lọc xương cắt thành những khúc vừa ăn.

Nấu nước dùng:

- Rửa xương ống với nước muối pha loãng rồi chần sơ qua với nước sôi. Sau đó cho một ít muối vào trong nồi xương ống, bắc lên bếp ninh với lửa vừa.

- Sau đó vớt hết xương ống ra ngoài.

Phi củ nén:

- 1/2 bát củ nén đem đi đập dập

- Để lửa nhỏ phi củ nén cùng với 1/3 bát dầu ăn đến khi vàng thơm

- Sau đó cho thêm 3 muỗng bột ớt.

Ướp gia vị:

- Lần lượt trộn đều các gia vị gồm: Củ nén đã phi thơm, nghệ tươi, 2 muỗng màu điều, 4 muỗng hạt nêm, 2 muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng tiêu, 2 muỗng sa tế. Ướp 5-10 phút

Nấu súp:

- Phi thơm củ nén, xào thơm phần lươn

- Sau đó, đổ toàn bộ thịt lươn xào vào nồi nước dùng. Gia giảm lại lần nữa gia vị cho phù hợp.

Hoàn thành và trình bày:

- Múc súp ra bát, rắc vào ít tiêu, hành lá và rau răm thái nhỏ, hành tây thái mỏng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Ruby

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-sup-luon-nong-hoi-la-mieng-cho-bua-sang-nang-luong-478135.html