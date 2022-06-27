Ruột heo khìa nước dừa - Màu sắc bắt mắt, nhâm nhi siêu đỉnh!

Món ngon mỗi ngày 27/06/2022 09:30

Ruột heo làm kĩ, rim nước dừa đậm đà

RUỘT HEO KHÌA NƯỚC DỪA

Ruột heo khìa nước dừa - Màu sắc bắt mắt, nhâm nhi siêu đỉnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1.8kg ruột heo
  • 500ml nước dừa tươi
  • 10 muỗng canh bột mì
  • 2 trái chanh
  • 6 muỗng canh muối hột
  • 2 muỗng canh tỏi băm
  • 3 muỗng canh hành tím băm
  • 1/2 muỗng canh ớt băm
  • 1 muỗng canh dầu ăn
  • Gia vị các loại
  • Rau - dưa ăn kèm

Cách làm:

- Ruột heo cắt khúc, rửa sơ qua với nước, cho 5 muỗng canh bột mì - 3 muỗng canh muối hột - 1 trái chanh vắt lấy nước và cả vỏ vào bóp rửa thật kĩ, rửa lại cho sạch. Lộn ngược phần ruột bên trong ra ngoài, bỏ bớt phần mỡ thừa, cho tiếp 5 muỗng canh bột mì - 3 muỗng canh muối hột - 1 trái chanh vào bóp rửa thật kĩ. Rửa sạch, lộn lại như ban đầu, để ráo.

- Cho ruột vào chảo, bắc lên bếp thêm 4 muỗng canh nước mắm vào xào săn. Đổ ra rổ và xả nước rửa lại, dùng đũa cho vào bên trong ruột để làm sạch. Sau đó rửa sạch, để ráo.

- Ướp ruột với 2 muỗng canh tỏi băm - 2 muỗng canh hành tím băm - 1/2 muỗng canh ớt băm - 2.5 muỗng canh nước mắm - 2 muỗng canh đường thốt nốt - 1 muỗng canh hạt nêm - 1/3 muỗng canh bột ngọt - 1/2 muỗng canh bột canh, trộn đều, để khoảng 1 tiếng cho thấm.

 

Ruột heo khìa nước dừa - Màu sắc bắt mắt, nhâm nhi siêu đỉnh! - Ảnh 2

 

- Cho 1 muỗng canh dầu ăn - 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm, cho ruột vào xào săn, thêm 500ml nước dừa và khìa ở lửa vừa. Trở đều cho ruột được thấm, nêm lại gia vị, tầm 30 phút thì sệt nước, tắt bếp.

Vớt ruột ra cắt khúc vừa ăn, cho lại vào chảo trộn đều với phần nước khìa cho ruột được thấm. Sau đó cho ra đĩa.

- Ăn kèm nước tương thêm ớt cắt lát, rau dưa tuỳ thích

 

Ruột heo khìa nước dừa - Màu sắc bắt mắt, nhâm nhi siêu đỉnh! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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