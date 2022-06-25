Biến tấu Cút lộn xào me thơm nức, cay cay nồng nồng cùng gừng thái sợi!

Cút lộn xào me, chua chua, ngọt ngọt, ăn vào vui miệng, đã cơn thèm ăn vặt
- Công thức mới cho món bắp nướng phô mai trứng muối - ngon "quên lối về"
- Thanh đạm, nhẹ nhàng với trứng hấp kiểu Nhật núng nính, mềm mướt!
TRỨNG CÚT LỘN XÀO ME
Nguyên liệu:
- 30 quả trứng cút lộn
- 2 vắt me
- 150ml nước lọc
- Ớt
- 10 tép tỏi, hành tím băm nhuyễn
- 1 củ gừng
- Gia vị: dầu ăn, tương ớt, đường, nước mắm
- Đậu phộng rang, hành tím phi, rau răm
Cách làm:
- Cho nước vào nồi thêm tí muối đun sôi, cho trứng cút vào luộc ở lửa vừa tầm 15 phút, vớt trứng ra để nguội, bóc vỏ.
- Đun sôi 150ml nước lọc, cho ra bát thêm 2 vắt me vào dằm, lọc lấy nước bỏ hạt, được tầm 1/2 chén cốt me.
- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho tiếp hành tím - tỏi - ớt băm vào xào thơm. Cho tiếp nước cốt me - 1 muỗng canh tương ớt - 2 muỗng canh đường - 1/2 muỗng canh nước mắm, đun sôi ở lửa vừa tầm 3 phút. Cho phần trứng cút lộn vào đảo đều cho thấm xốt me, đun còn sệt nước cho tiếp gừng thái sợi vào rồi tắt bếp.
- Cho trứng cút lộn ra đĩa, thêm rau răm thái nhỏ - đậu phộng - hành tím phi, ăn kèm muối tiêu chanh ớt tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Diễm Hiền