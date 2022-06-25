Biến tấu Cút lộn xào me thơm nức, cay cay nồng nồng cùng gừng thái sợi!

Món ngon mỗi ngày 25/06/2022 15:00

Cút lộn xào me, chua chua, ngọt ngọt, ăn vào vui miệng, đã cơn thèm ăn vặt

TRỨNG CÚT LỘN XÀO ME

 

Biến tấu Cút lộn xào me thơm nức, cay cay nồng nồng cùng gừng thái sợi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 30 quả trứng cút lộn
  • 2 vắt me
  • 150ml nước lọc
  • Ớt
  • 10 tép tỏi, hành tím băm nhuyễn
  • 1 củ gừng 
  • Gia vị: dầu ăn, tương ớt, đường, nước mắm
  • Đậu phộng rang, hành tím phi, rau răm
Biến tấu Cút lộn xào me thơm nức, cay cay nồng nồng cùng gừng thái sợi! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho nước vào nồi thêm tí muối đun sôi, cho trứng cút vào luộc ở lửa vừa tầm 15 phút, vớt trứng ra để nguội, bóc vỏ.

- Đun sôi 150ml nước lọc, cho ra bát thêm 2 vắt me vào dằm, lọc lấy nước bỏ hạt, được tầm 1/2 chén cốt me.

- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho tiếp hành tím - tỏi - ớt băm vào xào thơm. Cho tiếp nước cốt me - 1 muỗng canh tương ớt - 2 muỗng canh đường - 1/2 muỗng canh nước mắm, đun sôi ở lửa vừa tầm 3 phút. Cho phần trứng cút lộn vào đảo đều cho thấm xốt me, đun còn sệt nước cho tiếp gừng thái sợi vào rồi tắt bếp.

 

Biến tấu Cút lộn xào me thơm nức, cay cay nồng nồng cùng gừng thái sợi! - Ảnh 3

 

- Cho trứng cút lộn ra đĩa, thêm rau răm thái nhỏ - đậu phộng - hành tím phi, ăn kèm muối tiêu chanh ớt tùy ý

 

Biến tấu Cút lộn xào me thơm nức, cay cay nồng nồng cùng gừng thái sợi! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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