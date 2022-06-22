Công thức mới cho món bắp nướng phô mai trứng muối - ngon "quên lối về"

Món ngon mỗi ngày 22/06/2022 16:04

Bắp nướng thơm, phết bơ béo ngậy, mặn mặn siêu kích thích.

BẮP NƯỚNG PHÔ MAI TRỨNG MUỐI

Công thức mới cho món bắp nướng phô mai trứng muối - ngon 'quên lối về' - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 

  • Bắp mỹ/ bắp nếp 
  • Trứng muối
  • Phô mai
  • Sữa tươi
  • Bơ lạt
  • Mỡ hành
  • Tép rang
  • Hành phi

Cách làm:

- Nghiền 2-3 miếng phô mai và 3-4 quả trứng muối cho mịn, cho 10ml sữa tươi và 10gr bơ lạt vào trộn đều cho hh sệt là được.

- Cho bắp vào nồi chiên không dầu và nướng 200 độ trong khoảng 10 phút. Lấy bắp ra và dùng cọ phết hỗn hợp phô mai trứng muối lên đều khắp bắp.

 

Công thức mới cho món bắp nướng phô mai trứng muối - ngon 'quên lối về' - Ảnh 2

 

- Tiếp tục cho bắp vào nướng 200 độ 5 phút

- Lấy bắp ra và dùng muỗng/ dầu dao để lẩy hạt bắp vào tô. Cho vào tép rang, hành phi, mỡ hành trộn đều, rắc trứng muối phô mai cắt nhỏ lên trên là xong

 

Công thức mới cho món bắp nướng phô mai trứng muối - ngon 'quên lối về' - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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Từ khóa:   bắp ngô các món ăn vặt cách làm trứng muối

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