Công thức mới cho món bắp nướng phô mai trứng muối - ngon "quên lối về"

Bắp nướng thơm, phết bơ béo ngậy, mặn mặn siêu kích thích.
- Gỏi đu đủ tôm thịt chua ngọt - Thời tiết nắng nóng, làm dĩa gỏi ăn giải ngấy!
- Ăn vặt Gà chiên lá quế kiểu Đài Loan - Giòn giòn, thơm béo, thích mê!
BẮP NƯỚNG PHÔ MAI TRỨNG MUỐI
Nguyên liệu:
- Bắp mỹ/ bắp nếp
- Trứng muối
- Phô mai
- Sữa tươi
- Bơ lạt
- Mỡ hành
- Tép rang
- Hành phi
Cách làm:
- Nghiền 2-3 miếng phô mai và 3-4 quả trứng muối cho mịn, cho 10ml sữa tươi và 10gr bơ lạt vào trộn đều cho hh sệt là được.
- Cho bắp vào nồi chiên không dầu và nướng 200 độ trong khoảng 10 phút. Lấy bắp ra và dùng cọ phết hỗn hợp phô mai trứng muối lên đều khắp bắp.
- Tiếp tục cho bắp vào nướng 200 độ 5 phút
- Lấy bắp ra và dùng muỗng/ dầu dao để lẩy hạt bắp vào tô. Cho vào tép rang, hành phi, mỡ hành trộn đều, rắc trứng muối phô mai cắt nhỏ lên trên là xong
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy