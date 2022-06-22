Công thức mới cho món bắp nướng phô mai trứng muối - ngon "quên lối về"

Bắp nướng thơm, phết bơ béo ngậy, mặn mặn siêu kích thích.

BẮP NƯỚNG PHÔ MAI TRỨNG MUỐI

Nguyên liệu:

Bắp mỹ/ bắp nếp

Trứng muối

Phô mai

Sữa tươi

Bơ lạt

Mỡ hành

Tép rang

Hành phi

Cách làm:

- Nghiền 2-3 miếng phô mai và 3-4 quả trứng muối cho mịn, cho 10ml sữa tươi và 10gr bơ lạt vào trộn đều cho hh sệt là được.

- Cho bắp vào nồi chiên không dầu và nướng 200 độ trong khoảng 10 phút. Lấy bắp ra và dùng cọ phết hỗn hợp phô mai trứng muối lên đều khắp bắp.

- Tiếp tục cho bắp vào nướng 200 độ 5 phút

- Lấy bắp ra và dùng muỗng/ dầu dao để lẩy hạt bắp vào tô. Cho vào tép rang, hành phi, mỡ hành trộn đều, rắc trứng muối phô mai cắt nhỏ lên trên là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-moi-cho-mon-bap-nuong-pho-mai-trung-muoi-ngon-quen-loi-ve-477302.html