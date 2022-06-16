Gỏi đu đủ tôm thịt chua ngọt - Thời tiết nắng nóng, làm dĩa gỏi ăn giải ngấy!

Món ngon mỗi ngày 16/06/2022 12:47

Gỏi đu đủ chua ngọt, tôm thịt tươi ngon, ăn kèm bánh phồng giòn rụm

GỎI ĐU ĐỦ TÔM THỊT

Gỏi đu đủ tôm thịt chua ngọt - Thời tiết nắng nóng, làm dĩa gỏi ăn giải ngấy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr thịt ba chỉ
  • 300gr tôm sú
  • 1 trái đu đủ xanh
  • 1 củ cà rốt to
  • Rau răm, lá húng quế
  • Tỏi, ớt, hành tím
  • Chanh, đường, nước mắm
  • Hành phi, đậu phộng rang 
  • Bánh phồng tôm chiên

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Cho vào thau một ít đường, vắt thêm 1 quả chanh và thêm nhiều viên đá để giữ lạnh.

- Đu đủ gọt vỏ, rửa sạch rồi đem bào thành những sợi dài.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi dài giống đu đủ.

- Sau đó ngâm đu đủ và cà rốt bào trong thau nước lạnh đã chuẩn bị sẵn để không bị thâm đen, giòn hơn.

- Cho cả thau vào ngăn mát tủ lạnh 15-30 phút.

- Rau húng quế, rau răm rửa sạch. Thái nhỏ.

- Thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối loãng.

- Tôm bỏ đầu và chỉ đen, rửa sạch.

  • Chuẩn bị trộn gỏi:

- Cho thịt ba chỉ vào nồi nước có pha thêm 1 ít đường, muối, giấm, 1 củ hành tím, luộc chín. Sau đó vớt ra để ráo rồi thái sợi/ thái miếng mỏng tuỳ ý.

- Tiếp tục cho tôm vào nồi nước trên. Luộc tôm chín thì vớt ra. Chờ tôm nguội lột vỏ. Chừa đuôi tôm trang trí.

- Pha nước chấm ăn kèm: cho đường và nước mắm theo tỷ lệ 3:3. Thêm cốt chanh. Thêm tỏi, ớt băm nhuyễn vào sau cùng.

- Khuấy đều để tan đường rồi nêm nếm lại tuỳ khẩu vị gia đình.

- Cho thịt ba chỉ và tôm vào 1 cái thau to. Thêm 3 muỗng cafe nước chấm đã pha sẵn. Chờ 5-10 phút cho tôm thịt ngấm gia vị.

- Đu đủ và cà rốt bào lấy ra, vắt thật khô ráo bớt nước.

- Cho các nguyên liệu còn lại vào trộn: đu đủ, cà rốt, tôm, thịt. Thêm 1,2 muỗng cafe nước chấm rồi trộn cho đều. Thêm ớt tươi thái lát nếu thích ăn cay.

- Sau đó rắc đậu phộng rang, hành phi, rau thơm lên trên gỏi, ăn kèm với bánh phồng tôm và nước chấm chua ngọt cay tùy ý

 

Gỏi đu đủ tôm thịt chua ngọt - Thời tiết nắng nóng, làm dĩa gỏi ăn giải ngấy! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Phương Võ

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