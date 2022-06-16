Gỏi đu đủ tôm thịt chua ngọt - Thời tiết nắng nóng, làm dĩa gỏi ăn giải ngấy!

Gỏi đu đủ chua ngọt, tôm thịt tươi ngon, ăn kèm bánh phồng giòn rụm

GỎI ĐU ĐỦ TÔM THỊT

Nguyên liệu:

300gr thịt ba chỉ

300gr tôm sú

1 trái đu đủ xanh

1 củ cà rốt to

Rau răm, lá húng quế

Tỏi, ớt, hành tím

Chanh, đường, nước mắm

Hành phi, đậu phộng rang

Bánh phồng tôm chiên

Cách làm:



Sơ chế:

- Cho vào thau một ít đường, vắt thêm 1 quả chanh và thêm nhiều viên đá để giữ lạnh.

- Đu đủ gọt vỏ, rửa sạch rồi đem bào thành những sợi dài.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi dài giống đu đủ.

- Sau đó ngâm đu đủ và cà rốt bào trong thau nước lạnh đã chuẩn bị sẵn để không bị thâm đen, giòn hơn.

- Cho cả thau vào ngăn mát tủ lạnh 15-30 phút.

- Rau húng quế, rau răm rửa sạch. Thái nhỏ.

- Thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối loãng.

- Tôm bỏ đầu và chỉ đen, rửa sạch.

Chuẩn bị trộn gỏi:

- Cho thịt ba chỉ vào nồi nước có pha thêm 1 ít đường, muối, giấm, 1 củ hành tím, luộc chín. Sau đó vớt ra để ráo rồi thái sợi/ thái miếng mỏng tuỳ ý.

- Tiếp tục cho tôm vào nồi nước trên. Luộc tôm chín thì vớt ra. Chờ tôm nguội lột vỏ. Chừa đuôi tôm trang trí.

- Pha nước chấm ăn kèm: cho đường và nước mắm theo tỷ lệ 3:3. Thêm cốt chanh. Thêm tỏi, ớt băm nhuyễn vào sau cùng.

- Khuấy đều để tan đường rồi nêm nếm lại tuỳ khẩu vị gia đình.

- Cho thịt ba chỉ và tôm vào 1 cái thau to. Thêm 3 muỗng cafe nước chấm đã pha sẵn. Chờ 5-10 phút cho tôm thịt ngấm gia vị.

- Đu đủ và cà rốt bào lấy ra, vắt thật khô ráo bớt nước.

- Cho các nguyên liệu còn lại vào trộn: đu đủ, cà rốt, tôm, thịt. Thêm 1,2 muỗng cafe nước chấm rồi trộn cho đều. Thêm ớt tươi thái lát nếu thích ăn cay.

- Sau đó rắc đậu phộng rang, hành phi, rau thơm lên trên gỏi, ăn kèm với bánh phồng tôm và nước chấm chua ngọt cay tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phương Võ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-du-du-tom-thit-chua-ngot-thoi-tiet-nang-nong-lam-dia-goi-an-giai-ngay-476771.html