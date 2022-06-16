Gỏi đu đủ tôm thịt chua ngọt - Thời tiết nắng nóng, làm dĩa gỏi ăn giải ngấy!

Gỏi đu đủ chua ngọt, tôm thịt tươi ngon, ăn kèm bánh phồng giòn rụm
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GỎI ĐU ĐỦ TÔM THỊT
Nguyên liệu:
- 300gr thịt ba chỉ
- 300gr tôm sú
- 1 trái đu đủ xanh
- 1 củ cà rốt to
- Rau răm, lá húng quế
- Tỏi, ớt, hành tím
- Chanh, đường, nước mắm
- Hành phi, đậu phộng rang
- Bánh phồng tôm chiên
Cách làm:
- Sơ chế:
- Cho vào thau một ít đường, vắt thêm 1 quả chanh và thêm nhiều viên đá để giữ lạnh.
- Đu đủ gọt vỏ, rửa sạch rồi đem bào thành những sợi dài.
- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi dài giống đu đủ.
- Sau đó ngâm đu đủ và cà rốt bào trong thau nước lạnh đã chuẩn bị sẵn để không bị thâm đen, giòn hơn.
- Cho cả thau vào ngăn mát tủ lạnh 15-30 phút.
- Rau húng quế, rau răm rửa sạch. Thái nhỏ.
- Thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối loãng.
- Tôm bỏ đầu và chỉ đen, rửa sạch.
- Chuẩn bị trộn gỏi:
- Cho thịt ba chỉ vào nồi nước có pha thêm 1 ít đường, muối, giấm, 1 củ hành tím, luộc chín. Sau đó vớt ra để ráo rồi thái sợi/ thái miếng mỏng tuỳ ý.
- Tiếp tục cho tôm vào nồi nước trên. Luộc tôm chín thì vớt ra. Chờ tôm nguội lột vỏ. Chừa đuôi tôm trang trí.
- Pha nước chấm ăn kèm: cho đường và nước mắm theo tỷ lệ 3:3. Thêm cốt chanh. Thêm tỏi, ớt băm nhuyễn vào sau cùng.
- Khuấy đều để tan đường rồi nêm nếm lại tuỳ khẩu vị gia đình.
- Cho thịt ba chỉ và tôm vào 1 cái thau to. Thêm 3 muỗng cafe nước chấm đã pha sẵn. Chờ 5-10 phút cho tôm thịt ngấm gia vị.
- Đu đủ và cà rốt bào lấy ra, vắt thật khô ráo bớt nước.
- Cho các nguyên liệu còn lại vào trộn: đu đủ, cà rốt, tôm, thịt. Thêm 1,2 muỗng cafe nước chấm rồi trộn cho đều. Thêm ớt tươi thái lát nếu thích ăn cay.
- Sau đó rắc đậu phộng rang, hành phi, rau thơm lên trên gỏi, ăn kèm với bánh phồng tôm và nước chấm chua ngọt cay tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phương Võ