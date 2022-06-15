Giò heo giả cầy miền Tây - Ăn lạ miệng, tưởng khó ăn nhưng siêu ngon!

Món ngon mỗi ngày 15/06/2022 18:18

Giò heo nấu mềm, thấm vị, ăn với bánh mì hoặc bún tùy ý

Giò heo giả cầy kiểu miền Tây 

Giò heo giả cầy miền Tây - Ăn lạ miệng, tưởng khó ăn nhưng siêu ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg giò heo 
  • Sả, ớt, hành tỏi
  • Gia vị: tương hột, sate, chao, ngũ vị hương, dầu điều, đậu phộng
  • Dừa tươi
Giò heo giả cầy miền Tây - Ăn lạ miệng, tưởng khó ăn nhưng siêu ngon! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Giò heo cạo hết lông, rửa sạch. Dùng rơm thui cho giò cháy xém vàng đều. Tiếp đến rửa lại cho sạch, dùng dao chặt miếng vừa ăn.

- Tương hột tán nhuyễn. Sả băm 2-3 tép, đập dập vài tép. Ớt trái to loại ít cay băm nhỏ.

- Ướp giò heo: tương hột tán nhuyễn, 2-3 muỗng canh chao tán nhuyễn, 1-2 muỗng canh sate, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cafe bột ngọt, 1/2 muỗng canh muối, 1/2 muỗng canh ngũ vị hương, ớt sả băm, hành tỏi băm, 1/2 muỗng canh dầu màu điều. Trộn đều ướp 30-45 phút.

- Cho ít dầu vào nồi, cho ít hành tỏi và vài tép sả đập dập phi thơm. Cho giò heo vào xào săn. Khi thấy nước đã cạn, cho nước dừa tươi vào xăm xắp mặt.

- Nấu lửa vừa cho giò heo mềm và thấm gia vị, nêm lại gia vị cho vừa ăn. Nấu đến khi giò mềm và nước còn ít là được

- Bày ra mâm, thêm đậu phộng rang và thưởng thức

 

Giò heo giả cầy miền Tây - Ăn lạ miệng, tưởng khó ăn nhưng siêu ngon! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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