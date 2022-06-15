Gà kho sả hao cơm, chan xốt ngon khó cưỡng!

Gà kho sả cay cay, màu vàng nâu óng ánh bắt mắt

[GÀ KHO SẢ]

Nguyên liệu:

1kg má đùi gà

30gr tỏi

30gr hành tím

50gr sả băm

Ớt

20ml nước mắm

50gr dầu hào

20ml rượu gạo

1 muỗng canh đường

50gr đường để làm nước màu

Cách làm:



- Băm nhuyễn tỏi, hành tím, ớt và sả.

- Thịt gà cắt miếng vừa ăn sau đó ướp với gia vị và 1/2 lượng tỏi, hành tím, ớt và sả băm. Ướp trong vòng 30 phút

- Bắc chảo lên bếp cho vào chút dầu và đường vào để làm nước màu. Khi đường đã ngã màu caramel đậm thì cho phần tỏi, hành khô, ớt, sả băm vô phi cho thật thơm. Rồi cho thịt gà vào.

- Dùng giấy nến đậy lại, để lửa liu riu.

- Khi lượng nước giảm được 1/2 thì bỏ giấy nến ra, bật lửa to lên để xốt sánh lại. Khi xốt sánh lại thì đảo đều là xong rồi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

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