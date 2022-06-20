Thanh đạm, nhẹ nhàng với trứng hấp kiểu Nhật núng nính, mềm mướt!

Trứng hấp mềm mướt, ăn kèm đậu và bạch tuộc giòn ngọt
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TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT
Nguyên liệu:
- 2 quả trứng
- 350ml nước dùng dashi: tảo kombu, cá khô katsuobushi, cà rốt, chút muối.
- Đậu hủ chiên
- Bạch tuộc cắt nhỏ
- Nấm đông cô
- Đậu Hà Lan
- Hành lá, ngò
Cách làm:
- Nấu nước dashi: hầm hết nguyên liệu trong nước khoảng 20 phút. Lọc lấy phần nước trong.
- Đánh tan 2 quả trứng trong tô. Trộn 350ml nước dashi vào trứng.
- Chiên đậu hủ. Nêm vào 1 ít nước tương và rượu sake cho thấm.
- Đậu chiên, bạch tuộc cắt nhỏ vào khuôn.
- Đổ hỗn hợp trứng vào khuôn.
- Bỏ nấm vào mỗi khuôn.
- Đặt các khuôn trứng vào 1 khay to.
- Đổ nước ấm đến 1/2 chiều cao khuôn trứng.
- Nướng trong lò đã làm nóng sẵn ở 150 độ C trong vòng 40 phút.
- Khi trứng chín thì đặt thêm cà rốt luộc, đậu Hà Lan luộc, hành lá, ngò lên trên.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hanh Nguyen