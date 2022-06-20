Thanh đạm, nhẹ nhàng với trứng hấp kiểu Nhật núng nính, mềm mướt!

Trứng hấp mềm mướt, ăn kèm đậu và bạch tuộc giòn ngọt

TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT



Nguyên liệu:

2 quả trứng

350ml nước dùng dashi: tảo kombu, cá khô katsuobushi, cà rốt, chút muối.

Đậu hủ chiên

Bạch tuộc cắt nhỏ

Nấm đông cô

Đậu Hà Lan

Hành lá, ngò

Cách làm:



- Nấu nước dashi: hầm hết nguyên liệu trong nước khoảng 20 phút. Lọc lấy phần nước trong.

- Đánh tan 2 quả trứng trong tô. Trộn 350ml nước dashi vào trứng.

- Chiên đậu hủ. Nêm vào 1 ít nước tương và rượu sake cho thấm.

- Đậu chiên, bạch tuộc cắt nhỏ vào khuôn.

- Đổ hỗn hợp trứng vào khuôn.

- Bỏ nấm vào mỗi khuôn.

- Đặt các khuôn trứng vào 1 khay to.

- Đổ nước ấm đến 1/2 chiều cao khuôn trứng.

- Nướng trong lò đã làm nóng sẵn ở 150 độ C trong vòng 40 phút.

- Khi trứng chín thì đặt thêm cà rốt luộc, đậu Hà Lan luộc, hành lá, ngò lên trên.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Hanh Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-dam-nhe-nhang-voi-trung-hap-kieu-nhat-nung-ninh-mem-muot-477458.html