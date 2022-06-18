Trưa nay ăn gì: Salad bò xốt Thái chua chua - Bữa trưa thanh đạm, không nhiều calo!

Thịt bò áp chảo vừa chín, salad chua chua, mát mát
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Salad bò kiểu Thái
Nguyên liệu:
- Thịt bò
- Húng tây, húng bạc hà, mùi ta, sả, hành lá
- Tỏi, ớt, hành tím
- 1/2 trái chanh
- 200gr cà chua bi
- 300gr giá đỗ
- Nước mắm ngon
Cách làm:
- Chuẩn bị nước xốt Thái:
- Ớt cắt khoanh, tỏi băm nhỏ, hành lá cắt khúc, rau mùi băm nhỏ, sả đập dập cắt khúc nhỏ, hành tím băm nhỏ.
- Cho tất cả vào chén, vắt lấy nước cốt 1/2 trái chanh, thêm khoảng 2 muỗng cafe nước mắm. Khuấy đều hỗn hợp
- Đun sôi nước, cho giá đỗ vào chần trong 3-5 phút vừa đủ ăn. Để ráo nước rồi xả qua nước lạnh.
- Sau khi sơ chế sạch miếng bò, rắc một chút muối và hạt tiêu đen rồi thoa đều hai mặt.
- Làm nóng chảo cùng 1 ít dầu oliu, áp chảo miếng bò đến độ chín vừa ý, thêm sả và tỏi để dậy mùi thơm hơn
- Xếp húng tây, húng bạc hà, mùi ta vào đĩa sâu lòng rồi rải đều, sau đó xếp theo thứ tự giá đỗ, cà chua bi, thịt bò thái miếng
- Rưới nước xốt Thái vào, đảo đều, thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Ngo