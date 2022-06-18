Trưa nay ăn gì: Salad bò xốt Thái chua chua - Bữa trưa thanh đạm, không nhiều calo!

Món ngon mỗi ngày 18/06/2022 12:00

Thịt bò áp chảo vừa chín, salad chua chua, mát mát

Salad bò kiểu Thái

Trưa nay ăn gì: Salad bò xốt Thái chua chua - Bữa trưa thanh đạm, không nhiều calo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt bò 
  • Húng tây, húng bạc hà, mùi ta, sả, hành lá
  • Tỏi, ớt, hành tím
  • 1/2 trái chanh
  • 200gr cà chua bi
  • 300gr giá đỗ
  • Nước mắm ngon

Cách làm:

  •  Chuẩn bị nước xốt Thái:

- Ớt cắt khoanh, tỏi băm nhỏ, hành lá cắt khúc, rau mùi băm nhỏ, sả đập dập cắt khúc nhỏ, hành tím băm nhỏ.

- Cho tất cả vào chén, vắt lấy nước cốt 1/2 trái chanh, thêm khoảng 2 muỗng cafe nước mắm. Khuấy đều hỗn hợp

- Đun sôi nước, cho giá đỗ vào chần trong 3-5 phút vừa đủ ăn. Để ráo nước rồi xả qua nước lạnh.

- Sau khi sơ chế sạch miếng bò, rắc một chút muối và hạt tiêu đen rồi thoa đều hai mặt.

 

Trưa nay ăn gì: Salad bò xốt Thái chua chua - Bữa trưa thanh đạm, không nhiều calo! - Ảnh 2

 

- Làm nóng chảo cùng 1 ít dầu oliu, áp chảo miếng bò đến độ chín vừa ý, thêm sả và tỏi để dậy mùi thơm hơn

- Xếp húng tây, húng bạc hà, mùi ta vào đĩa sâu lòng rồi rải đều, sau đó xếp theo thứ tự giá đỗ, cà chua bi, thịt bò thái miếng

- Rưới nước xốt Thái vào, đảo đều, thưởng thức

 

Trưa nay ăn gì: Salad bò xốt Thái chua chua - Bữa trưa thanh đạm, không nhiều calo! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thu Ngo

Tối nay ăn gì: Chiêu đãi cả nhà món sò huyết xào tỏi thơm nức mũi!

Tối nay ăn gì: Chiêu đãi cả nhà món sò huyết xào tỏi thơm nức mũi!

Sò huyết xào tỏi thơm nức mũi, mặn đậm vị siêu đã

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon các món salad dễ làm #thịt bò

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 9 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ