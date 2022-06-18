Trưa nay ăn gì: Salad bò xốt Thái chua chua - Bữa trưa thanh đạm, không nhiều calo!

Thịt bò áp chảo vừa chín, salad chua chua, mát mát

Salad bò kiểu Thái

Nguyên liệu:

Thịt bò

Húng tây, húng bạc hà, mùi ta, sả, hành lá

Tỏi, ớt, hành tím

1/2 trái chanh

200gr cà chua bi

300gr giá đỗ

Nước mắm ngon

Cách làm:



Chuẩn bị nước xốt Thái:

- Ớt cắt khoanh, tỏi băm nhỏ, hành lá cắt khúc, rau mùi băm nhỏ, sả đập dập cắt khúc nhỏ, hành tím băm nhỏ.

- Cho tất cả vào chén, vắt lấy nước cốt 1/2 trái chanh, thêm khoảng 2 muỗng cafe nước mắm. Khuấy đều hỗn hợp

- Đun sôi nước, cho giá đỗ vào chần trong 3-5 phút vừa đủ ăn. Để ráo nước rồi xả qua nước lạnh.

- Sau khi sơ chế sạch miếng bò, rắc một chút muối và hạt tiêu đen rồi thoa đều hai mặt.

- Làm nóng chảo cùng 1 ít dầu oliu, áp chảo miếng bò đến độ chín vừa ý, thêm sả và tỏi để dậy mùi thơm hơn

- Xếp húng tây, húng bạc hà, mùi ta vào đĩa sâu lòng rồi rải đều, sau đó xếp theo thứ tự giá đỗ, cà chua bi, thịt bò thái miếng

- Rưới nước xốt Thái vào, đảo đều, thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Ngo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-salad-bo-xot-thai-chua-chua-bua-trua-thanh-dam-khong-nhieu-calo-477297.html