Hoành thánh khô xốt xì dầu - Ngon như tiệm người Hoa bán, ăn siêu đã!

Làm hoành thánh tại nhà, nước xốt ngon cay cay ăn kèm

Hoành thánh xốt xì dầu

Nguyên liệu:

Hoành thánh:

100 lá hoành thánh

1kg thịt xay

500gr tôm đã bóc vỏ

Dầu mè, bột bắp, trứng gà, hạt nêm, tiêu

Nước súp:

Xương gà

Táo tàu

Nấm đông cô

Nước tương, hạt nêm

Nước xốt:

Nước tương

Dầu olive

Sate khô hũ

Giấm táo

Tỏi bóc vỏ, mỡ heo

Cách làm:

Hoành thánh:

- Thịt xay ướp gia vị gồm: 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột bắp, 1 ít tiêu, 1 muỗng dầu mè và 1 lòng đỏ trứng gà

- Tôm lột vỏ lúc còn sống, ướp với lòng trắng trứng gà, hạt nêm, tiêu, hành lá

- Bỏ ít thịt đã ướp vào và đặt 1/2 phần thân con tôm lên miếng hoành thánh, sau đó gói lại

Nước súp:

- Xương gà chần sơ nước sôi cho sạch, đun với nấm đông cô và táo tàu đã ngâm nước

- Nêm với hạt nêm, nước tương, nếm lại cho vừa vị

Nước xốt hoành thánh:

- 4 muỗng dầu oliu, 1 muỗng dầu mè + sate khô, 2 muỗng đường và 1 muỗng giấm táo. Trộn đều và chan vào cùng tỏi phi và tóp mỡ tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Minh Đăng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoanh-thanh-kho-xot-xi-dau-ngon-nhu-tiem-nguoi-hoa-ban-an-sieu-da-479104.html