Hoành thánh khô xốt xì dầu - Ngon như tiệm người Hoa bán, ăn siêu đã!

Làm hoành thánh tại nhà, nước xốt ngon cay cay ăn kèm
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Hoành thánh xốt xì dầu
Nguyên liệu:
Hoành thánh:
- 100 lá hoành thánh
- 1kg thịt xay
- 500gr tôm đã bóc vỏ
- Dầu mè, bột bắp, trứng gà, hạt nêm, tiêu
Nước súp:
- Xương gà
- Táo tàu
- Nấm đông cô
- Nước tương, hạt nêm
Nước xốt:
- Nước tương
- Dầu olive
- Sate khô hũ
- Giấm táo
- Tỏi bóc vỏ, mỡ heo
Cách làm:
- Hoành thánh:
- Thịt xay ướp gia vị gồm: 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột bắp, 1 ít tiêu, 1 muỗng dầu mè và 1 lòng đỏ trứng gà
- Tôm lột vỏ lúc còn sống, ướp với lòng trắng trứng gà, hạt nêm, tiêu, hành lá
- Bỏ ít thịt đã ướp vào và đặt 1/2 phần thân con tôm lên miếng hoành thánh, sau đó gói lại
- Nước súp:
- Xương gà chần sơ nước sôi cho sạch, đun với nấm đông cô và táo tàu đã ngâm nước
- Nêm với hạt nêm, nước tương, nếm lại cho vừa vị
- Nước xốt hoành thánh:
- 4 muỗng dầu oliu, 1 muỗng dầu mè + sate khô, 2 muỗng đường và 1 muỗng giấm táo. Trộn đều và chan vào cùng tỏi phi và tóp mỡ tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Minh Đăng