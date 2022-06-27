Hoành thánh khô xốt xì dầu - Ngon như tiệm người Hoa bán, ăn siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 27/06/2022 13:45

Làm hoành thánh tại nhà, nước xốt ngon cay cay ăn kèm

Hoành thánh xốt xì dầu

Hoành thánh khô xốt xì dầu - Ngon như tiệm người Hoa bán, ăn siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Hoành thánh:

  • 100 lá hoành thánh
  • 1kg thịt xay
  • 500gr tôm đã bóc vỏ 
  • Dầu mè, bột bắp, trứng gà, hạt nêm, tiêu

Nước súp:

  • Xương gà
  • Táo tàu
  • Nấm đông cô
  • Nước tương, hạt nêm

Nước xốt:

  • Nước tương
  • Dầu olive
  • Sate khô hũ
  • Giấm táo
  • Tỏi bóc vỏ, mỡ heo
Hoành thánh khô xốt xì dầu - Ngon như tiệm người Hoa bán, ăn siêu đã! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Hoành thánh:

- Thịt xay ướp gia vị gồm: 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột bắp, 1 ít tiêu, 1 muỗng dầu mè và 1 lòng đỏ trứng gà

- Tôm lột vỏ lúc còn sống, ướp với lòng trắng trứng gà, hạt nêm, tiêu, hành lá

- Bỏ ít thịt đã ướp vào và đặt 1/2 phần thân con tôm lên miếng hoành thánh, sau đó gói lại

 

Hoành thánh khô xốt xì dầu - Ngon như tiệm người Hoa bán, ăn siêu đã! - Ảnh 3

  • Nước súp:

- Xương gà chần sơ nước sôi cho sạch, đun với nấm đông cô và táo tàu đã ngâm nước

- Nêm với hạt nêm, nước tương, nếm lại cho vừa vị

  • Nước xốt hoành thánh:

- 4 muỗng dầu oliu, 1 muỗng dầu mè + sate khô, 2 muỗng đường và 1 muỗng giấm táo. Trộn đều và chan vào cùng tỏi phi và tóp mỡ tùy ý

 

Hoành thánh khô xốt xì dầu - Ngon như tiệm người Hoa bán, ăn siêu đã! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Dương Minh Đăng

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