Siêu phẩm bánh trứng nướng Hàn Quốc thơm ngon - Gyeranppang!

Trứng nướng siêu thơm, kết hợp với phô mai kéo sợi thơm, béo, siêu đã

Gyeranppang - Bánh mì trứng nướng kiểu Hàn

Nguyên liệu:

180gr bột mì đa dụng số 11

80gr đường

160ml sữa

40gr bơ lạt đun chảy

2 muỗng cafe baking powder

3 muỗng cafe vanila

2 quả trứng gà

Burger cheese/ mozzarella

Cách làm:

- Cho bột mì, đường, bơ, sữa, baking powder, vani, trứng vào cùng một tô. Dùng phới đánh trứng trộn hỗn hợp đến khi bột mịn.

- Làm nóng lò nướng, phết một lớp dầu lên các khuôn nướng bánh mini.

- Chia đều hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau, sau đó đổ 1 phần hỗn hợp bột vào khuôn bánh đã được phết dầu.

- Cho phô mai vào khuôn bột, sau đó cho phần bột còn lại vào từng khuôn nhỏ, cuối cùng cho trứng vào mỗi khuôn. Mỗi khuôn 1 quả trứng.

- Nướng bánh ở 200 độ C trong 15 phút.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Cày Như Trâu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-pham-banh-trung-nuong-han-quoc-thom-ngon-gyeranppang-478634.html