Siêu phẩm bánh trứng nướng Hàn Quốc thơm ngon - Gyeranppang!

Món ngon mỗi ngày 25/06/2022 16:00

Trứng nướng siêu thơm, kết hợp với phô mai kéo sợi thơm, béo, siêu đã

Gyeranppang - Bánh mì trứng nướng kiểu Hàn

Siêu phẩm bánh trứng nướng Hàn Quốc thơm ngon - Gyeranppang! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 180gr bột mì đa dụng số 11

  • 80gr đường

  • 160ml sữa

  • 40gr bơ lạt đun chảy

  • 2 muỗng cafe baking powder

  • 3 muỗng cafe vanila

  • 2 quả trứng gà

  • Burger cheese/ mozzarella

Cách làm:

- Cho bột mì, đường, bơ, sữa, baking powder, vani, trứng vào cùng một tô. Dùng phới đánh trứng trộn hỗn hợp đến khi bột mịn.

- Làm nóng lò nướng, phết một lớp dầu lên các khuôn nướng bánh mini.

- Chia đều hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau, sau đó đổ 1 phần hỗn hợp bột vào khuôn bánh đã được phết dầu.

Cho phô mai vào khuôn bột, sau đó cho phần bột còn lại vào từng khuôn nhỏ, cuối cùng cho trứng vào mỗi khuôn. Mỗi khuôn 1 quả trứng.

 

Siêu phẩm bánh trứng nướng Hàn Quốc thơm ngon - Gyeranppang! - Ảnh 2

 

Nướng bánh ở 200 độ C trong 15 phút.

 

Siêu phẩm bánh trứng nướng Hàn Quốc thơm ngon - Gyeranppang! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Cày Như Trâu

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