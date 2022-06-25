Siêu phẩm bánh trứng nướng Hàn Quốc thơm ngon - Gyeranppang!

Trứng nướng siêu thơm, kết hợp với phô mai kéo sợi thơm, béo, siêu đã
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Gyeranppang - Bánh mì trứng nướng kiểu Hàn
Nguyên liệu:
180gr bột mì đa dụng số 11
80gr đường
160ml sữa
40gr bơ lạt đun chảy
2 muỗng cafe baking powder
3 muỗng cafe vanila
2 quả trứng gà
Burger cheese/ mozzarella
Cách làm:
- Cho bột mì, đường, bơ, sữa, baking powder, vani, trứng vào cùng một tô. Dùng phới đánh trứng trộn hỗn hợp đến khi bột mịn.
- Làm nóng lò nướng, phết một lớp dầu lên các khuôn nướng bánh mini.
- Chia đều hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau, sau đó đổ 1 phần hỗn hợp bột vào khuôn bánh đã được phết dầu.
- Cho phô mai vào khuôn bột, sau đó cho phần bột còn lại vào từng khuôn nhỏ, cuối cùng cho trứng vào mỗi khuôn. Mỗi khuôn 1 quả trứng.
- Nướng bánh ở 200 độ C trong 15 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Cày Như Trâu