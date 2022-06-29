Gỏi gà măng cụt bắt mắt - món ăn chơi mùa hè siêu đã!

Gỏi gà măng cụt, sự kết hợp giữa chua ngọt mặn đắng hòa quyện, lạ vị siêu ngon

GỎI GÀ MĂNG CỤT

Nguyên liệu:

1/2 con gà

1kg măng cụt xanh

1 củ hành tây, 1 củ cà rốt

1 chén gạo tẻ

Lá quế - rau răm - ngò rí - đậu phộng rang

Gia vị: nước mắm, đường, chanh, tỏi, ớt, muối, hạt nêm

Cách làm:



- Gà ướp với ít nước mắm, muối, hạt nêm, hành - tỏi rồi vo gạo, cho vào nấu cùng cháo. Chờ gà chín rồi vớt ra để nguội, nêm nếm cháo cho vừa ăn.

- Xé gà theo thớ, cà rốt gọt vỏ bào sợi, bằm nhuyễn tỏi ớt.

- Hành tây lột vỏ, bào lát tròn, cho vô chén nước, sau đó rửa vài lần cho đỡ hăng rồi cho ít đá cho giòn.

- Lặt rau răm, quế, hoa chuối, ngò rồi rửa sạch để ráo.

- Pha nước mắm trộn gỏi: Hòa tan đường, nước mắm, cốt chanh cho vừa ăn, chua cay mặn ngọt vừa miệng là được.

- Đậu phộng rang vàng giòn.

- Pha sẵn thau 2 nước với muối. Cắt măng cụt thành miếng nhỏ rồi thả vào thau nước muối. Sau đó dùng mũi dao tách lấy phần thịt, thảy vô thau còn lại, ngâm 15-20 phút

- Sau khi gọt xong rửa lại vài lần rồi cắt lát mỏng.

- Trộn đều gà xé, măng cụt cắt lát, cà rốt bào sợi, các loại rau mùi, hoa chuối, nước mắm chua ngọt.

- Gắp ra dĩa, rắc thêm đậu phộng đập dập lên và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tí Nị

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-ga-mang-cut-bat-mat-mon-an-choi-mua-he-sieu-da-479348.html