Trưa nay ăn gì: Mắm ruốc chưng thịt hấp dẫn khiến bụng đói cồn cào!

Thịt trộn mắm ruốc, hấp cách thủy làm mùi thơm phức, ngon khó cưỡng
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THỊT CHƯNG MẮM RUỐC
Nguyên liệu:
- 150gr mắm ruốc Huế
- 500gr thịt nạt heo xay
- 6 cái lòng đỏ trứng muối
- 4 quả trứng gà, 2 lòng đỏ
- 100gr đường
- 1 muỗng cafe bột ngọt
- Hành tím, sả băm, ớt, hành lá
- Hành phi, tiêu
Cách làm:
- Phi thơm tỏi, hành tím, sả băm. Sau đó cho mắm ruốc vào xào sơ
- Trộn tất cả nguyên liệu còn lại vào 1 thố to
- Mang hỗn hợp đi hấp cách thủy khoảng 30 phút
- Kiểm tra thấy chín thì đánh tan 2 lòng đỏ trứng gà, phủ lên mặt cho đẹp hơn, hấp thêm 5-7 phút nữa
- Bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen