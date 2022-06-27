Trưa nay ăn gì: Mắm ruốc chưng thịt hấp dẫn khiến bụng đói cồn cào!

Thịt trộn mắm ruốc, hấp cách thủy làm mùi thơm phức, ngon khó cưỡng

THỊT CHƯNG MẮM RUỐC

Nguyên liệu:

150gr mắm ruốc Huế

500gr thịt nạt heo xay

6 cái lòng đỏ trứng muối

4 quả trứng gà, 2 lòng đỏ

100gr đường

1 muỗng cafe bột ngọt

Hành tím, sả băm, ớt, hành lá

Hành phi, tiêu

Cách làm:

- Phi thơm tỏi, hành tím, sả băm. Sau đó cho mắm ruốc vào xào sơ

- Trộn tất cả nguyên liệu còn lại vào 1 thố to

- Mang hỗn hợp đi hấp cách thủy khoảng 30 phút

- Kiểm tra thấy chín thì đánh tan 2 lòng đỏ trứng gà, phủ lên mặt cho đẹp hơn, hấp thêm 5-7 phút nữa

- Bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-mam-ruoc-chung-thit-hap-dan-khien-bung-doi-con-cao-475959.html