Bún chả Hà Nội 36 phố phường - vị nhẹ thanh, chua chua ngọt ngọt siêu cuốn hút!

Món ngon mỗi ngày 29/06/2022 11:20

Bát bún chả Hà Nội kèm nước mắm chua ngọt pha loãng, chấm bún và rau ăn siêu hợp

BÚN CHẢ HÀ NỘI

Bún chả Hà Nội 36 phố phường - vị nhẹ thanh, chua chua ngọt ngọt siêu cuốn hút! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt xay
  • Thịt ba chỉ
  • Bún tươi
  • Hành tím - tỏi - sả
  • Gia vị, rau sống

Cách làm:

  • Ướp thịt:

- Ba chỉ thái miếng 

- Gia vị ướp ba chỉ: dầu hào, nước mắm, dầu mè, mật ong, hạt nêm, hành + tỏi + sả xay lọc lấy ít nước cốt đặc, hạt tiêu, xíu nước hàng

- Thịt xay ướp: hành - tỏi băm nhuyễn, dầu hào, dầu mè, mật ong, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu

- Ướp cả 2 loại trong khoảng 3-4 tiếng với ngăn mát tủ lạnh

  • Nước chấm + dưa góp:

- Nước lọc, nước mắm, đường, giấm gạo, chanh, ớt, tỏi băm.

- Dưa leo/cà rốt/su hào/đu đủ xắt mỏng, ngâm với giấm cho giòn

- Rau thơm ăn kèm: tía tô, kinh giới, húng, xà lách, rau mùi,...

- Nướng thịt và bày ra mâm, thưởng thức thôi

 

Bún chả Hà Nội 36 phố phường - vị nhẹ thanh, chua chua ngọt ngọt siêu cuốn hút! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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