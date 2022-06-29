Bún chả Hà Nội 36 phố phường - vị nhẹ thanh, chua chua ngọt ngọt siêu cuốn hút!

Bát bún chả Hà Nội kèm nước mắm chua ngọt pha loãng, chấm bún và rau ăn siêu hợp
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BÚN CHẢ HÀ NỘI
Nguyên liệu:
- Thịt xay
- Thịt ba chỉ
- Bún tươi
- Hành tím - tỏi - sả
- Gia vị, rau sống
Cách làm:
- Ướp thịt:
- Ba chỉ thái miếng
- Gia vị ướp ba chỉ: dầu hào, nước mắm, dầu mè, mật ong, hạt nêm, hành + tỏi + sả xay lọc lấy ít nước cốt đặc, hạt tiêu, xíu nước hàng
- Thịt xay ướp: hành - tỏi băm nhuyễn, dầu hào, dầu mè, mật ong, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu
- Ướp cả 2 loại trong khoảng 3-4 tiếng với ngăn mát tủ lạnh
- Nước chấm + dưa góp:
- Nước lọc, nước mắm, đường, giấm gạo, chanh, ớt, tỏi băm.
- Dưa leo/cà rốt/su hào/đu đủ xắt mỏng, ngâm với giấm cho giòn
- Rau thơm ăn kèm: tía tô, kinh giới, húng, xà lách, rau mùi,...
- Nướng thịt và bày ra mâm, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi