Bún chả Hà Nội 36 phố phường - vị nhẹ thanh, chua chua ngọt ngọt siêu cuốn hút!

Bát bún chả Hà Nội kèm nước mắm chua ngọt pha loãng, chấm bún và rau ăn siêu hợp

BÚN CHẢ HÀ NỘI



Nguyên liệu:

Thịt xay

Thịt ba chỉ

Bún tươi

Hành tím - tỏi - sả

Gia vị, rau sống

Cách làm:

Ướp thịt:

- Ba chỉ thái miếng

- Gia vị ướp ba chỉ: dầu hào, nước mắm, dầu mè, mật ong, hạt nêm, hành + tỏi + sả xay lọc lấy ít nước cốt đặc, hạt tiêu, xíu nước hàng

- Thịt xay ướp: hành - tỏi băm nhuyễn, dầu hào, dầu mè, mật ong, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu

- Ướp cả 2 loại trong khoảng 3-4 tiếng với ngăn mát tủ lạnh

Nước chấm + dưa góp:

- Nước lọc, nước mắm, đường, giấm gạo, chanh, ớt, tỏi băm.

- Dưa leo/cà rốt/su hào/đu đủ xắt mỏng, ngâm với giấm cho giòn

- Rau thơm ăn kèm: tía tô, kinh giới, húng, xà lách, rau mùi,...

- Nướng thịt và bày ra mâm, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-cha-ha-noi-36-pho-phuong-vi-nhe-thanh-chua-chua-ngot-ngot-sieu-cuon-hut-479527.html