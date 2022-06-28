Bồi bổ cho gia đình bằng gà hầm bí đỏ siêu dinh dưỡng!

Bí đỏ hầm gà hấp dẫn, thịt mềm, bí đỏ chín vừa tới

Gà hầm trái bí đỏ

Nguyên liệu:

1 trái bí đỏ

1/2 con gà ri

3-4 trái táo đỏ khô

1 trái dừa lấy nước

Hạt sen, nấm kim châm

Hành tím - tỏi - hành lá

1 cái mộc nhĩ

5-6 cái nấm hương

Gia vị: tiêu, hạt nêm, 1/2 muỗng cafe đường phèn

Cách làm:



- Chọn trái bí đỏ tròn đều, cắt khoảng 1/5 tính từ cuống để tạo thành nắp, có thể tạo hình ngôi sao cho đẹp. Dùng thìa vét hết hạt tạo thành cái nồi.

- Gà chặt miếng ướp với hành tím - tỏi bằm nhuyễn, chút dầu hào, hạt tiêu, hạt nêm rồi cho vào xào săn với hành tỏi phi thơm, cho 1/2 nước dừa vào om mềm, nước sệt lại là được.

- Gà om xong trút vào lòng trái bí, thêm, đường phèn, táo đỏ, nấm hương, mộc nhĩ, hạt sen, nấm kim châm, chút đầu hành.

- Trút nốt chỗ 1/2 nước dừa vào, đậy nắp trái bí rồi cho vào hấp cách thuỷ 1 tiếng.

- Hấp xong cho ra đĩa, rắc chút hạt tiêu, hành lá, rau mùi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thang Cao Dinh

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