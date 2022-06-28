Bồi bổ cho gia đình bằng gà hầm bí đỏ siêu dinh dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 28/06/2022 11:00

Bí đỏ hầm gà hấp dẫn, thịt mềm, bí đỏ chín vừa tới

Gà hầm trái bí đỏ

Bồi bổ cho gia đình bằng gà hầm bí đỏ siêu dinh dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 trái bí đỏ 
  • 1/2 con gà ri
  • 3-4 trái táo đỏ khô
  • 1 trái dừa lấy nước
  • Hạt sen, nấm kim châm
  • Hành tím - tỏi - hành lá 
  • 1 cái mộc nhĩ
  • 5-6 cái nấm hương
  • Gia vị: tiêu, hạt nêm, 1/2 muỗng cafe đường phèn
Bồi bổ cho gia đình bằng gà hầm bí đỏ siêu dinh dưỡng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Chọn trái bí đỏ tròn đều, cắt khoảng 1/5 tính từ cuống để tạo thành nắp, có thể tạo hình ngôi sao cho đẹp. Dùng thìa vét hết hạt tạo thành cái nồi.

- Gà chặt miếng ướp với hành tím - tỏi bằm nhuyễn, chút dầu hào, hạt tiêu, hạt nêm rồi cho vào xào săn với hành tỏi phi thơm, cho 1/2 nước dừa vào om mềm, nước sệt lại là được.

 

Bồi bổ cho gia đình bằng gà hầm bí đỏ siêu dinh dưỡng! - Ảnh 3

 

- Gà om xong trút vào lòng trái bí, thêm, đường phèn, táo đỏ, nấm hương, mộc nhĩ, hạt sen, nấm kim châm, chút đầu hành.

- Trút nốt chỗ 1/2 nước dừa vào, đậy nắp trái bí rồi cho vào hấp cách thuỷ 1 tiếng.

- Hấp xong cho ra đĩa, rắc chút hạt tiêu, hành lá, rau mùi.

 

Bồi bổ cho gia đình bằng gà hầm bí đỏ siêu dinh dưỡng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thang Cao Dinh

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