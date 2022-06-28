Quây quần cùng nhau ăn lẩu bao tử hầm tiêu xanh - Cay cay, bao tử giòn dai!

- Cho bao tử vào thau, vắt 1/2 trái chanh, cho 1 muỗng canh muối vào bóp khoảng 5 phút, rồi xả nước sạch. Làm liên tục khoảng 4 lần như vậy

- Lọc bớt phần mỡ quanh viền bao tử, sau đó lộn ngược bên trong ra, dùng dao cạo sạch nhầy, rửa lại với nước.

- Nấu 1 ấm nước sôi, chế từ từ lên bao tử, lấy đũa trở đều mặt để nước sôi làm bong lớp nhầy ở thành bao tử

- Sau đó vớt ra cạo sạch các lớp nhầy trắng đã bong lên, xả nước lại cho sạch

- Cho 1 muỗng canh muối và 1/2 chén rượu trắng vào, tiếp tục bóp để khử mùi hoàn toàn, sau đó rửa lại thật sạch với nước lạnh

- Sau đó bắc 1 nồi nước lên bếp, cho vào 2 muỗng canh rượu, 4 hoa hồi, cho bao tử vào luộc 10 phút rồi vớt ra cho vào thau đá lạnh, sau khi nguội vớt ra thái sợi

- Đâm 3 nhánh tiêu xanh và 5 trái ớt xiêm xanh cho dập, cho vào bao tử đã thái sợi 1 muỗng cafe hạt nêm, ướp trong 20 phút

- Xương ống chặt ra làm 3, rửa sạch với nước muối, trụng qua nước sôi, rửa sạch lại rồi cho vào nước hầm với củ cải, hành tím.

0 Cho vào nồi nước lẩu ớt xiêm xanh, tiêu xanh còn lại đập dập

- Nêm muối, đường phèn, hạt nêm bột ngọt tuỳ khẩu vị, sau đó cho bao tử vào nấu thêm 15 phút là múc ra nồi lẩu dọn ra

- Ăn kèm với bún, nấm bào ngư, rau mồng tơi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen