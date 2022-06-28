Quây quần cùng nhau ăn lẩu bao tử hầm tiêu xanh - Cay cay, bao tử giòn dai!

Bao tử heo làm sạch, nấu nước lẩu thanh ngọt, nồng vị tiêu thơm nức
- Thanh đạm, nhẹ nhàng với trứng hấp kiểu Nhật núng nính, mềm mướt!
- Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức!
Lẩu bao tử hầm tiêu
Nguyên liệu:
- 1 cái bao tử heo
- 1 cái xương ống
- 2 trái chanh to
- 1 chén muối
- 4 hoa đại hồi
- 1 chén rượu trắng
- 1 củ cải trắng
- 100gr tiêu xanh
- Ớt xiêm xanh
- 200gr nấm bào ngư xám
- Rau mồng tơi
- 3 củ hành tím
- Gia vị: muối, đường phèn, hạt nêm, bột ngọt
Cách làm:
- Sơ chế:
- Lọc bớt phần mỡ quanh viền bao tử, sau đó lộn ngược bên trong ra, dùng dao cạo sạch nhầy, rửa lại với nước.
- Cho bao tử vào thau, vắt 1/2 trái chanh, cho 1 muỗng canh muối vào bóp khoảng 5 phút, rồi xả nước sạch. Làm liên tục khoảng 4 lần như vậy
- Nấu 1 ấm nước sôi, chế từ từ lên bao tử, lấy đũa trở đều mặt để nước sôi làm bong lớp nhầy ở thành bao tử
- Sau đó vớt ra cạo sạch các lớp nhầy trắng đã bong lên, xả nước lại cho sạch
- Cho 1 muỗng canh muối và 1/2 chén rượu trắng vào, tiếp tục bóp để khử mùi hoàn toàn, sau đó rửa lại thật sạch với nước lạnh
- Sau đó bắc 1 nồi nước lên bếp, cho vào 2 muỗng canh rượu, 4 hoa hồi, cho bao tử vào luộc 10 phút rồi vớt ra cho vào thau đá lạnh, sau khi nguội vớt ra thái sợi
- Đâm 3 nhánh tiêu xanh và 5 trái ớt xiêm xanh cho dập, cho vào bao tử đã thái sợi 1 muỗng cafe hạt nêm, ướp trong 20 phút
- Xương ống chặt ra làm 3, rửa sạch với nước muối, trụng qua nước sôi, rửa sạch lại rồi cho vào nước hầm với củ cải, hành tím.
0 Cho vào nồi nước lẩu ớt xiêm xanh, tiêu xanh còn lại đập dập
- Nêm muối, đường phèn, hạt nêm bột ngọt tuỳ khẩu vị, sau đó cho bao tử vào nấu thêm 15 phút là múc ra nồi lẩu dọn ra
- Ăn kèm với bún, nấm bào ngư, rau mồng tơi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen