Quây quần cùng nhau ăn lẩu bao tử hầm tiêu xanh - Cay cay, bao tử giòn dai!

Món ngon mỗi ngày 28/06/2022 18:00

Bao tử heo làm sạch, nấu nước lẩu thanh ngọt, nồng vị tiêu thơm nức

Lẩu bao tử hầm tiêu

Quây quần cùng nhau ăn lẩu bao tử hầm tiêu xanh - Cay cay, bao tử giòn dai! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 cái bao tử heo 
  • 1 cái xương ống
  • 2 trái chanh to
  • 1 chén muối
  • 4 hoa đại hồi
  • 1 chén rượu trắng
  • 1 củ cải trắng
  • 100gr tiêu xanh
  • Ớt xiêm xanh
  • 200gr nấm bào ngư xám
  • Rau mồng tơi
  • 3 củ hành tím
  • Gia vị: muối, đường phèn, hạt nêm, bột ngọt

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Lọc bớt phần mỡ quanh viền bao tử, sau đó lộn ngược bên trong ra, dùng dao cạo sạch nhầy, rửa lại với nước.

- Cho bao tử vào thau, vắt 1/2 trái chanh, cho 1 muỗng canh muối vào bóp khoảng 5 phút, rồi xả nước sạch. Làm liên tục khoảng 4 lần như vậy

- Nấu 1 ấm nước sôi, chế từ từ lên bao tử, lấy đũa trở đều mặt để nước sôi làm bong lớp nhầy ở thành bao tử

- Sau đó vớt ra cạo sạch các lớp nhầy trắng đã bong lên, xả nước lại cho sạch

- Cho 1 muỗng canh muối và 1/2 chén rượu trắng vào, tiếp tục bóp để khử mùi hoàn toàn, sau đó rửa lại thật sạch với nước lạnh

- Sau đó bắc 1 nồi nước lên bếp, cho vào 2 muỗng canh rượu, 4 hoa hồi, cho bao tử vào luộc 10 phút rồi vớt ra cho vào thau đá lạnh, sau khi nguội vớt ra thái sợi

- Đâm 3 nhánh tiêu xanh và 5 trái ớt xiêm xanh cho dập, cho vào bao tử đã thái sợi 1 muỗng cafe hạt nêm, ướp trong 20 phút

 

Quây quần cùng nhau ăn lẩu bao tử hầm tiêu xanh - Cay cay, bao tử giòn dai! - Ảnh 2

 

- Xương ống chặt ra làm 3, rửa sạch với nước muối, trụng qua nước sôi, rửa sạch lại rồi cho vào nước hầm với củ cải, hành tím. 

0 Cho vào nồi nước lẩu ớt xiêm xanh, tiêu xanh còn lại đập dập 

- Nêm muối, đường phèn, hạt nêm bột ngọt tuỳ khẩu vị, sau đó cho bao tử vào nấu thêm 15 phút là múc ra nồi lẩu dọn ra 

- Ăn kèm với bún, nấm bào ngư, rau mồng tơi

 

 

Quây quần cùng nhau ăn lẩu bao tử hầm tiêu xanh - Cay cay, bao tử giòn dai! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen

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