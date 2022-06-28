Trổ tài cá chẽm hấp xì dầu - Ngon như nhà hàng cao cấp 5 sao!

Cá chẽm hấp, xốt xì dầu đậm đà, hương vị ngon khó cưỡng

CÁ CHẼM HẤP XÌ DẦU

Nguyên liệu:

2 miếng cá chẽm

2 lát gừng

2 tép tỏi

1 trái ớt

3 cái đầu hành lá

Thì là, nấm mèo

Nước tương

Xốt xì dầu:

30ml nước tương

30gr dầu hào

20gr dầu mè

40ml nước lọc

30gr đường

Cách làm:

- Gừng cắt lát, ớt cắt làm đôi, tỏi đập dập/ cắt làm đôi.

- Đặt giấy nến lên thớt, đặt đầu hành lên, sau đó cho miếng cá lên. Thoa lên mặt thịt cá một chút nước tương. Sau đó rải lên chút thì là, rồi gừng cắt lát, tỏi, ớt, nấm mèo.

- Gói cá lại bên trong giấy nến.

- Để cá ướp trong vòng 30 phút

- Cho các nguyên liệu pha xốt vào nồi, bắc lên bếp đun sôi để đường tan. Khuấy đều đến khi đường tan thì tắt bếp.

- Hấp cá trong vòng 30 phút.

- Sau khi cá hấp xong, bày lên dĩa, rưới xốt, trang trí thêm chút hành lá và ớt cắt mỏng, tỏi phi, tóp mỡ và một chút dầu tỏi phi là xong rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-tai-ca-chem-hap-xi-dau-ngon-nhu-nha-hang-cao-cap-5-sao-479158.html