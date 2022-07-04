Trưa nay ăn gì: Hao cơm, no bụng cùng cá chốt trứng kho tiêu!

Cá chốt trứng tươi rói, ướp và kho liu riu thấm vị

CÁ CHỐT TRỨNG KHO TIÊU

Nguyên liệu:

Cá chốt trứng làm sạch

Hành tím - đầu hành - ớt băm - hành lá

Gia vị: nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, ớt trái, nước màu

Cách làm:

- Ướp cá với nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu, hành lá, nước màu, hành tím - đầu hành - ớt băm, để ngăn mát tầm 15-30 phút cho gia vị ngấm cá.

- Phi thơm hành tím và đầu hành băm nhỏ, sau đó cho cá đã ướp vào, thêm nước, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu, ớt trái, nước màu, rồi đậy nắp kho ở lửa nhỏ tầm 15 phút.

- Sau khi kho cá được tầm 15 phút thì nêm nếm lại cho vừa miệng, bật lửa vừa cho nước kho rút vào thịt cá, tới khi nước kho sệt sệt thì tắt bếp, rắc hành lá lên, lấy ra đĩa và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Huỳnh Dung

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