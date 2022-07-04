Trưa nay ăn gì: Hao cơm, no bụng cùng cá chốt trứng kho tiêu!

Món ngon mỗi ngày 04/07/2022 12:00

Cá chốt trứng tươi rói, ướp và kho liu riu thấm vị

CÁ CHỐT TRỨNG KHO TIÊU

Trưa nay ăn gì: Hao cơm, no bụng cùng cá chốt trứng kho tiêu! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá chốt trứng làm sạch
  • Hành tím - đầu hành - ớt băm - hành lá
  • Gia vị: nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, ớt trái, nước màu
Trưa nay ăn gì: Hao cơm, no bụng cùng cá chốt trứng kho tiêu! - Ảnh 2

Cách làm:

- Ướp cá với nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu, hành lá, nước màu, hành tím - đầu hành - ớt băm, để ngăn mát tầm 15-30 phút cho gia vị ngấm cá.

 

Trưa nay ăn gì: Hao cơm, no bụng cùng cá chốt trứng kho tiêu! - Ảnh 3

 

- Phi thơm hành tím và đầu hành băm nhỏ, sau đó cho cá đã ướp vào, thêm nước, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu, ớt trái, nước màu, rồi đậy nắp kho ở lửa nhỏ tầm 15 phút.

- Sau khi kho cá được tầm 15 phút thì nêm nếm lại cho vừa miệng, bật lửa vừa cho nước kho rút vào thịt cá, tới khi nước kho sệt sệt thì tắt bếp, rắc hành lá lên, lấy ra đĩa và thưởng thức thôi

 

Trưa nay ăn gì: Hao cơm, no bụng cùng cá chốt trứng kho tiêu! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Huỳnh Dung

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