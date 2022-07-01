Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 01/07/2022 17:00

Làm chân giò Hàn Quốc tại nhà, mềm rệu, chấm tương siêu béo, thơm nức

Jokbal - Chân giò hầm thảo mộc

Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 quả táo
  • 8 quả táo đỏ Tân Cương
  • 8 nhánh tỏi cắt đôi
  • 1/2 nhánh gừng 
  • 1 củ hành tây
  • 2 quả ớt to
  • 1 muỗng cà phê
  • Hành lá
  • Hồi, quế, tiêu nguyên hạt
  • Tương doenjang
  • Mihyang (mirin)
  • Sirup gạo/ sirup bắp
  • Gia vị: Muối, nước mắm, đường
  • Mè rang
Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Chân giò sau khi làm sạch ngâm với nước lạnh qua đêm để làm sạch máu. Thay nước 2-3 lần

- Cho chân giò vào luộc cùng gừng 20 phút để khử mùi. Sau đó lấy ra chà rửa lại

 

Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã! - Ảnh 3

 

- Cho chân giò và túi lọc vào nồi, đổ nước ngập chân và thêm gia vị:

  • 2 muỗng doenjang
  • 3 muỗng mihyang (mirin)
  • 6 muỗng nước mắm
  • 5 muỗng đường
  • 1 muỗng muối
  • 8 muỗng sirup gạo/bắp

- Bật lửa to vừa, đun khoảng 2 tiếng/ đến lúc thịt mềm, bắt đầu tróc khỏi xương. Trước khi tắt bếp thì bật lửa to 10 phút

 

Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã! - Ảnh 4

 

- Róc thịt khỏi xương và thái miếng vừa ăn. Sau đó rắc mè rang lên trên

 

Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Phan Thủy

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