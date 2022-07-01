Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã!

Làm chân giò Hàn Quốc tại nhà, mềm rệu, chấm tương siêu béo, thơm nức

Jokbal - Chân giò hầm thảo mộc

Nguyên liệu:

1 quả táo

8 quả táo đỏ Tân Cương

8 nhánh tỏi cắt đôi

1/2 nhánh gừng

1 củ hành tây

2 quả ớt to

1 muỗng cà phê

Hành lá

Hồi, quế, tiêu nguyên hạt

Tương doenjang

Mihyang (mirin)

Sirup gạo/ sirup bắp

Gia vị: Muối, nước mắm, đường

Muối, nước mắm, đường Mè rang

Cách làm:

- Chân giò sau khi làm sạch ngâm với nước lạnh qua đêm để làm sạch máu. Thay nước 2-3 lần

- Cho chân giò vào luộc cùng gừng 20 phút để khử mùi. Sau đó lấy ra chà rửa lại

- Cho chân giò và túi lọc vào nồi, đổ nước ngập chân và thêm gia vị:

2 muỗng doenjang

3 muỗng mihyang (mirin)

6 muỗng nước mắm

5 muỗng đường

1 muỗng muối

8 muỗng sirup gạo/bắp

- Bật lửa to vừa, đun khoảng 2 tiếng/ đến lúc thịt mềm, bắt đầu tróc khỏi xương. Trước khi tắt bếp thì bật lửa to 10 phút

- Róc thịt khỏi xương và thái miếng vừa ăn. Sau đó rắc mè rang lên trên

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phan Thủy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-chan-gio-thao-moc-han-quoc-jokbal-cuon-rau-cham-tuong-sieu-da-479528.html