Tối nay ăn gì: chân giò thảo mộc Hàn Quốc - jokbal cuốn rau chấm tương siêu đã!

Làm chân giò Hàn Quốc tại nhà, mềm rệu, chấm tương siêu béo, thơm nức
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Jokbal - Chân giò hầm thảo mộc
Nguyên liệu:
- 1 quả táo
- 8 quả táo đỏ Tân Cương
- 8 nhánh tỏi cắt đôi
- 1/2 nhánh gừng
- 1 củ hành tây
- 2 quả ớt to
- 1 muỗng cà phê
- Hành lá
- Hồi, quế, tiêu nguyên hạt
- Tương doenjang
- Mihyang (mirin)
- Sirup gạo/ sirup bắp
- Gia vị: Muối, nước mắm, đường
- Mè rang
Cách làm:
- Chân giò sau khi làm sạch ngâm với nước lạnh qua đêm để làm sạch máu. Thay nước 2-3 lần
- Cho chân giò vào luộc cùng gừng 20 phút để khử mùi. Sau đó lấy ra chà rửa lại
- Cho chân giò và túi lọc vào nồi, đổ nước ngập chân và thêm gia vị:
- 2 muỗng doenjang
- 3 muỗng mihyang (mirin)
- 6 muỗng nước mắm
- 5 muỗng đường
- 1 muỗng muối
- 8 muỗng sirup gạo/bắp
- Bật lửa to vừa, đun khoảng 2 tiếng/ đến lúc thịt mềm, bắt đầu tróc khỏi xương. Trước khi tắt bếp thì bật lửa to 10 phút
- Róc thịt khỏi xương và thái miếng vừa ăn. Sau đó rắc mè rang lên trên
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phan Thủy