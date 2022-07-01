Tối tối nấu canh rong biển thịt bò dễ ăn, thanh mát và nhanh gọn vô cùng!

Canh rong biển ngon đủ chất, vừa giúp giảm cân ăn lại thanh mát, nhẹ nhàng
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CANH RONG BIỂN
Nguyên liệu:
- 10gr rong biển khô
- 150gr thịt bò
- 1 củ tỏi
- Gia vị: Nước tương, dầu hào
- 2 muỗng canh dầu mè Ottogi
Cách làm:
- Thịt bò thái mỏng, đem ướp với 1 muỗng dầu mè, 1/2 muỗng dầu hào trong 15 phút
- Rong biển ngâm 10 phút cho nở, sau đó bóp rửa thật sạch nhiều lần với nước lạnh, vớt ra để ráo.
- Tỏi đập dập, băm nhỏ.
- Phi thơm 1/2 tỏi đập dập với 1 muỗng dầu mè, cho thịt bò vào xào săn, sau đó cho rong biển vào đảo đều. Cho 2 muỗng nước tương vào đảo cùng trong 3-4 phút, sau đó cho 1 tô to nước vào nấu canh.
- Đun đến khi sôi thì hớt bọt bên trên, sôi tầm 4 phút thì cho nốt 1/2 tỏi băm vào nấu thêm, nêm nếm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.
- Cho canh rong biển biển nóng ra tô, ăn kèm cơm nóng.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà