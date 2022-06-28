Bạch tuộc xào cay Hàn Quốc giòn tươi, nước xốt thấm đượm tê cay - Ăn vào thích mê!

Làm bạch tuộc xào cay, nhanh gọn, xốt đậm đà, tê cay siêu đã thèm

BẠCH TUỘC XÀO CAY

Nguyên liệu:

1kg bạch tuộc

2 củ gừng

3 muỗng canh bột mì

1 củ hành tây

1/2 muỗng canh tiêu xay

1 muỗng cafe mè rang

2 trái ớt tươi

2 muỗng canh dầu mè Ottogi, dầu ăn

2 nhánh hành boaro

1 củ tỏi

Nước xốt:

3 muỗng canh nước tương

2 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc

2 muỗng canh đường

1.5 muỗng canh bột bắp

1 muỗng canh tỏi băm

Cách làm:



- Bạch tuộc rửa sạch với nước muối loãng. Cắt bỏ hết phần ruột, mắt và răng bạch tuộc. Sau đó cho 3 muỗng canh bột mì vào bóp với bạch tuộc cho sạch hết nhớt, bóp đều tầm 3-4 phút, sau đó xả thật sạch với nước lạnh.

- Đun 1 nồi nước nhỏ cho gừng thái lát, hành tây thái múi cau sôi tầm 3 phút. Sau đó tắt bếp, cho bạch tuộc vào chần qua khoảng 30 giây rồi vớt ra ngay thau nước đá lạnh.

- Hành boaro thái nhỏ, hành tây thái hạt lựu to.

- Trộn đều tất cả nguyên liệu nước xốt vào với nhau.

- Bạch tuộc vớt ra để ráo, thái nhỏ vừa ăn, sau đó ướp cùng 1/2 muỗng canh dầu mè.

- Phi thơm tỏi với 2 muỗng canh dầu ăn, cho hành tây, hành boa rô vào đảo đều đến khi hành hơi trong, cho bạch tuộc vào đảo qua tầm 1 phút sau đó cho phần nước xốt vừa trộn vào.

- Đảo nhanh đều tay phần bạch tuộc cho thấm thêm 2-3 phút thì tắt bếp. Sau đó rắc tiêu xay lên đảo đều.

- Cho bạch tuộc ra đĩa, rắc thêm ít mè rang phía trên và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-tuoc-xao-cay-han-quoc-gion-tuoi-nuoc-xot-tham-duom-te-cay-an-vao-thich-me-479155.html