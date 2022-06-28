Bạch tuộc xào cay Hàn Quốc giòn tươi, nước xốt thấm đượm tê cay - Ăn vào thích mê!

Món ngon mỗi ngày 28/06/2022 13:00

Làm bạch tuộc xào cay, nhanh gọn, xốt đậm đà, tê cay siêu đã thèm

BẠCH TUỘC XÀO CAY

Bạch tuộc xào cay Hàn Quốc giòn tươi, nước xốt thấm đượm tê cay - Ăn vào thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bạch tuộc
  • 2 củ gừng
  • 3 muỗng canh bột mì
  • 1 củ hành tây
  • 1/2 muỗng canh tiêu xay
  • 1 muỗng cafe mè rang
  • 2 trái ớt tươi
  • 2 muỗng canh dầu mè Ottogi, dầu ăn
  • 2 nhánh hành boaro
  • 1 củ tỏi

Nước xốt:

  • 3 muỗng canh nước tương
  • 2 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc
  • 2 muỗng canh đường
  • 1.5 muỗng canh bột bắp
  • 1 muỗng canh tỏi băm

Cách làm:

- Bạch tuộc rửa sạch với nước muối loãng. Cắt bỏ hết phần ruột, mắt và răng bạch tuộc. Sau đó cho 3 muỗng canh bột mì vào bóp với bạch tuộc cho sạch hết nhớt, bóp đều tầm 3-4 phút, sau đó xả thật sạch với nước lạnh.

- Đun 1 nồi nước nhỏ cho gừng thái lát, hành tây thái múi cau sôi tầm 3 phút. Sau đó tắt bếp, cho bạch tuộc vào chần qua khoảng 30 giây rồi vớt ra ngay thau nước đá lạnh.

- Hành boaro thái nhỏ, hành tây thái hạt lựu to.

 

Bạch tuộc xào cay Hàn Quốc giòn tươi, nước xốt thấm đượm tê cay - Ăn vào thích mê! - Ảnh 2

 

- Trộn đều tất cả nguyên liệu nước xốt vào với nhau.

- Bạch tuộc vớt ra để ráo, thái nhỏ vừa ăn, sau đó ướp cùng 1/2 muỗng canh dầu mè.

- Phi thơm tỏi với 2 muỗng canh dầu ăn, cho hành tây, hành boa rô vào đảo đều đến khi hành hơi trong, cho bạch tuộc vào đảo qua tầm 1 phút sau đó cho phần nước xốt vừa trộn vào.

- Đảo nhanh đều tay phần bạch tuộc cho thấm thêm 2-3 phút thì tắt bếp. Sau đó rắc tiêu xay lên đảo đều.

- Cho bạch tuộc ra đĩa, rắc thêm ít mè rang phía trên và thưởng thức thôi

 

Bạch tuộc xào cay Hàn Quốc giòn tươi, nước xốt thấm đượm tê cay - Ăn vào thích mê! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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