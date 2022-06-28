Bạch tuộc xào cay Hàn Quốc giòn tươi, nước xốt thấm đượm tê cay - Ăn vào thích mê!

Làm bạch tuộc xào cay, nhanh gọn, xốt đậm đà, tê cay siêu đã thèm
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BẠCH TUỘC XÀO CAY
Nguyên liệu:
- 1kg bạch tuộc
- 2 củ gừng
- 3 muỗng canh bột mì
- 1 củ hành tây
- 1/2 muỗng canh tiêu xay
- 1 muỗng cafe mè rang
- 2 trái ớt tươi
- 2 muỗng canh dầu mè Ottogi, dầu ăn
- 2 nhánh hành boaro
- 1 củ tỏi
Nước xốt:
- 3 muỗng canh nước tương
- 2 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc
- 2 muỗng canh đường
- 1.5 muỗng canh bột bắp
- 1 muỗng canh tỏi băm
Cách làm:
- Bạch tuộc rửa sạch với nước muối loãng. Cắt bỏ hết phần ruột, mắt và răng bạch tuộc. Sau đó cho 3 muỗng canh bột mì vào bóp với bạch tuộc cho sạch hết nhớt, bóp đều tầm 3-4 phút, sau đó xả thật sạch với nước lạnh.
- Đun 1 nồi nước nhỏ cho gừng thái lát, hành tây thái múi cau sôi tầm 3 phút. Sau đó tắt bếp, cho bạch tuộc vào chần qua khoảng 30 giây rồi vớt ra ngay thau nước đá lạnh.
- Hành boaro thái nhỏ, hành tây thái hạt lựu to.
- Trộn đều tất cả nguyên liệu nước xốt vào với nhau.
- Bạch tuộc vớt ra để ráo, thái nhỏ vừa ăn, sau đó ướp cùng 1/2 muỗng canh dầu mè.
- Phi thơm tỏi với 2 muỗng canh dầu ăn, cho hành tây, hành boa rô vào đảo đều đến khi hành hơi trong, cho bạch tuộc vào đảo qua tầm 1 phút sau đó cho phần nước xốt vừa trộn vào.
- Đảo nhanh đều tay phần bạch tuộc cho thấm thêm 2-3 phút thì tắt bếp. Sau đó rắc tiêu xay lên đảo đều.
- Cho bạch tuộc ra đĩa, rắc thêm ít mè rang phía trên và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà