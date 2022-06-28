Chiêu đãi cơm hấp nước dừa lạ miệng - Thơm nức mũi cả căn bếp!

Món ngon mỗi ngày 28/06/2022 10:30

Cơm hấp trái dừa, vừa thơm vừa ngọt nhẹ, ăn cùng tôm rim siêu đã

CƠM HẤP TRÁI DỪA 

Chiêu đãi cơm hấp nước dừa lạ miệng - Thơm nức mũi cả căn bếp! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 trái dừa xiêm
  • 1 chén gạo dẻo, thơm
  • Hạt sen tươi
  • 300gr tôm đất tươi
  • Gia vị: hành tím, dầu ăn, hạt nêm, muối

Cách làm:

- Gạo vo sơ với nước rồi để ráo ra ngoài. Dừa để nguyên trái, dùng dao sắc gọt một đường tròn phía trên để lấy hết nước ra ngoài

- Cho gạo cùng hạt sen vào vừa đủ bên trong trái dừa. Rót nước dừa xăm xắp mặt gạo. Cho dừa vào trong nồi hấp khoảng một giờ 

- Tôm lột vỏ, giữ đầu đuôi cho đẹp, rửa sạch để ráo, ướp với chút muối, nước mắm, đường cho thấm. Phi thơm hành trút tôm vào xào, khi tôm ngả sang màu đỏ thì nêm gia vị và một chút nước dừa vào để tôm được giòn, béo và thơm. Rang cho tới khi tôm khô se lại là được.

 

Chiêu đãi cơm hấp nước dừa lạ miệng - Thơm nức mũi cả căn bếp! - Ảnh 2

 

- Trình bày lên mâm và thưởng thức kèm rau sống, rau thơm tùy sở thích.

 

Chiêu đãi cơm hấp nước dừa lạ miệng - Thơm nức mũi cả căn bếp! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hằng Lê

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