Bàn ăn Hàn Quốc đầy ắp gồm thịt luộc và mỳ kiều mạch trộn cay!

Thịt luộc kiểu Hàn, vừa thấm vị đặc trưng, vừa mềm rệu. Mỳ trộn cay cay, mát lạnh, thích mê

Thịt luộc Bossam Hàn Quốc - Mì kiều mạch trộn

Nguyên liệu:

1/2 củ hành tây

8 tép tỏi

1 muỗng cafe hạt tiêu

1 muỗng canh tương đậu hàn

1 muỗng cafe hoà tan

1 muỗng cafe đường

2 muỗng canh nước lê ép

Bắp cải, xà lách, dưa leo, cà rốt

Cách làm:

Thịt luộc Bossam:

- Nước sôi thì vặn nhỏ lửa, luộc thịt cùng các gia vị, nguyên liệu trên, đun liu riu khoảng 40-60 phút

Thịt chín thì vớt ra, để ráo và thái miếng

Mì kiều mạch trộn:

- Mì kiều mạch Hàn/ mì soba nhật luộc 5-7 phút, sau đó ngâm trong chậu nước đá 5 phút. Rửa sạch, để ráo

- Bắp cải, xà lách, dưa leo, cà rốt rửa sạch và để ráo. Sau đó thái sợi tất cả

- Có thể thêm bắp cải tím, ớt chuông vàng đỏ nếu thích

- Gia vị trộn mì kiều mạch gồm:

4 muỗng cafe nước tương Hàn/ Nhật

4 muỗng cafe giấm táo

3 muỗng cafe đường

1-2 muỗng cafe ớt bột

1 muỗng cafe tương Ớt Hàn Quốc

1/2 muỗng cafewasabi

2 muỗng cafe nước táo

1 muỗng cafe tỏi

1 muỗng cafe mè

- Cuộn mỳ thành cuộn tròn để giữa bát/ đĩa, bày ra rau củ đã thái sẵn xung quanh, đổ xốt lên, rắc mè và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyen Nhu Ngoc Huyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-an-han-quoc-day-ap-gom-thit-luoc-va-my-kieu-mach-tron-cay-472352.html