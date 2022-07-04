Tối nay ăn gì: cơm hến xào cay nức mũi, thoang thoảng mùi thơm cả căn bếp!

Món ngon mỗi ngày 04/07/2022 17:00

Hến xào cơm tơi xốp, vị đậm đà, đưa miệng

CƠM CHIÊN HẾN SIÊU CAY

Tối nay ăn gì: cơm hến xào cay nức mũi, thoang thoảng mùi thơm cả căn bếp! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250gr ruột hến luộc sẵn 
  • Sả - ớt - tỏi băm
  • Cơm trắng 
  • Hành ngò
  • Gia vị
  • Bột ớt
Tối nay ăn gì: cơm hến xào cay nức mũi, thoang thoảng mùi thơm cả căn bếp! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Trộn cơm:

- Trộn cơm trắng với 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café đường + 1 muỗng tiêu đen + 2 muỗng cafe dầu mè + 2 muỗng cafe bột ớt + 3 muỗng cafe nước tương.

- Bóp đều cho hạt cơm tơi xốp và để nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh trong 10 phút.

  • Xào hến:

- Bắc chảo dầu rồi đợi dầu nóng già, phi thơm tỏi, sau đó cho hến vào xào với sả băm, ớt băm cùng 4 muỗng café nước tương + 2 muỗng café dầu hàu + 1 muỗng café tiêu đen + 1 muỗng café đường.

 

Tối nay ăn gì: cơm hến xào cay nức mũi, thoang thoảng mùi thơm cả căn bếp! - Ảnh 3

 

- Xào hến trong 5 phút ở lửa to rồi tắt bếp.

  • Chiên cơm:

- Phi thơm tỏi, cho cơm đã trộn vào chiên trong 5 phút.

  • Trang trí món ăn:

- Cho cơm vào dĩa rồi cho phần hến xào lên trên, sau đó trang trí ít ngò rí và hành, giờ thì thưởng thức thôi

 

Tối nay ăn gì: cơm hến xào cay nức mũi, thoang thoảng mùi thơm cả căn bếp! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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