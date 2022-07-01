Gà nướng xốt siêu thơm - nhâm nhi, lai rai xế chiều thôi!

Gà nướng muối tiêu, ít gia vị, màu vàng bắt mắt óng ánh thích mê

Teba Shioyaki - Cánh gà nướng muối

Nguyên liệu:

1kg đùi + cánh gà

Rượu sake

Gia vị: Muối, tiêu

Cách làm:

- Rửa sạch gà sau đó ngăm trong rượu Sake từ 20-25 phút để khử mùi hôi của gà, và để rượu thấm vào thịt

- Lấy gà ra và dùng khăn giấy lau khô. Phải lâu khô mới sang bước kế tiếp nha.

- Xếp gà lên vỉ nướng, tiến hành rãi muối và tiêu lên 2 mặt của gà.

- Làm nóng lò nướng trước 10-15 phút ở 240 độ, thanh nhiệt trên. Sau đó cho gà vào nướng 20-25 phút mỗi mặt

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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