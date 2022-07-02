Cuối tuần mẹ làm chuối chiên béo ngậy, ngoài giòn trong mềm - Ăn vào thời tiết mát mẻ siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 02/07/2022 08:15

Chuối chiên giòn, thơm nức mùi cốt dừa, giòn béo ai cũng mê

BÁNH CHUỐI CHIÊN

Cuối tuần mẹ làm chuối chiên béo ngậy, ngoài giòn trong mềm - Ăn vào thời tiết mát mẻ siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr bột mì đa dụng
  • 50gr bột gạo
  • 2 muỗng canh bột năng
  • 1.5 muỗng canh bột sư tử
  • 0.5 muỗng canh bột nở 
  • 2 muỗng canh đường
  • Mè đen

Cách làm:

- Trộn đều các loại bột, đường, cho thêm nước khuấy đều cho đến khi đc hỗn hợp bột sánh đều

- Thêm mè đen vào, trộn cho hòa quyện

- Chuối bỏ vỏ, cắt làm đôi. Dùng màng bọc thực phẩm phủ lên để đè cho chuối bẹp một chút. Chiên đến đâu đè bẹp chuối đến đấy, tránh bị chảy nước.

- Nhúng chuối vào bột, cho vào chảo chiên. Chiên lửa vừa, ngập dầu đến khi bánh vàng nhẹ 2 mặt.

- Vớt bánh ra nhúng vào hh bột 1 lần nữa, cho vào chảo để tiếp tục chiên.

- Chiên đến khi vàng đều, vớt ra để ráo dầu và thưởng thức

 

Cuối tuần mẹ làm chuối chiên béo ngậy, ngoài giòn trong mềm - Ăn vào thời tiết mát mẻ siêu đã! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Phạm Vũ Việt Phương

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