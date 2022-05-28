Bắp rang bơ chùm ngây - Thử vị bắp nổ mới cùng một bộ phim hay thì chỉ tuyệt vời!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 05:00

Bắp nổ tự làm, áo đều vị chùm ngây thơm thơm, nồng nồng kích thích

BẮP RANG BƠ VỊ CHÙM NGÂY

Bắp rang bơ chùm ngây - Thử vị bắp nổ mới cùng một bộ phim hay thì chỉ tuyệt vời! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Bắp nổ
  • 4 muỗng canh bơ 
  • 1 muỗng mật mía/ đường phèn/ đường cát
  • 1 ít bột chùm ngây/ trà xanh/ chocolate

Cách làm:

- Cho 2 muỗng bơ vào nồi sâu lòng, bật bếp nhỏ lửa cho tan chảy hết bơ.

- Cho bắp vào bung. Lắc đều để bắp nổ hết hạt

- Khi bắp bung hết. Đổ bắp ra rổ.

- Cho 2 muỗng bơ còn lại vào nồi. Tiếp tục cho đường vào cho tan chảy hết.

- Cho bắp vào đảo đều cho thấm đường

- Đổ bắp ra một cái thau. Rây bột chùm ngây vào.

- Lấy màng bọc thực phẩm đậy kín thau bắp và lắc mạnh cho bắp áo đều vị

 

Bắp rang bơ chùm ngây - Thử vị bắp nổ mới cùng một bộ phim hay thì chỉ tuyệt vời! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Hà Giang

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