Bắp rang bơ chùm ngây - Thử vị bắp nổ mới cùng một bộ phim hay thì chỉ tuyệt vời!

Bắp nổ tự làm, áo đều vị chùm ngây thơm thơm, nồng nồng kích thích

BẮP RANG BƠ VỊ CHÙM NGÂY

Nguyên liệu:

Bắp nổ

4 muỗng canh bơ

1 muỗng mật mía/ đường phèn/ đường cát

1 ít bột chùm ngây/ trà xanh/ chocolate

Cách làm:



- Cho 2 muỗng bơ vào nồi sâu lòng, bật bếp nhỏ lửa cho tan chảy hết bơ.

- Cho bắp vào bung. Lắc đều để bắp nổ hết hạt

- Khi bắp bung hết. Đổ bắp ra rổ.

- Cho 2 muỗng bơ còn lại vào nồi. Tiếp tục cho đường vào cho tan chảy hết.

- Cho bắp vào đảo đều cho thấm đường

- Đổ bắp ra một cái thau. Rây bột chùm ngây vào.

- Lấy màng bọc thực phẩm đậy kín thau bắp và lắc mạnh cho bắp áo đều vị

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Hà Giang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bap-rang-bo-chum-ngay-thu-vi-bap-no-moi-cung-mot-bo-phim-hay-thi-chi-tuyet-voi-471441.html