Bánh bao khoai tây mọc mầm - Nhân bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi cacao!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 07:49

Trổ tài làm bánh, bánh bao khoai tây nguyên chất, siêu ngon, mềm xốp

BÁNH BAO KHOAI TÂY

Bánh bao khoai tây mọc mầm - Nhân bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi cacao! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần bột bánh bao:

  • 300gr bột mì đa dụng
  • 2gr men nở 
  • 150ml nước bí đỏ xay 
  • 20gr đường
  • 10ml dầu ăn

Phần bột làm mầm khoai tây:

  • 20gr bột mì đa dụng
  • Men nở
  • Nước
  • Đường

Phần tạo hình đất:

  • 1 muỗng cafe bột cacao

Cách làm:

  • Phần mầm khoai tây:

- Trộn tất cả các nguyên liệu lại thành 1 khối dẻo mịn

  • Làm bánh bao khoai tây:

- Trộn bột mì với đường và men, cho từ từ nước vào nhào đều, sau đó cho tiếp dầu ăn vào nhào tới khi thành khối dẻo mịn.

- Đem bột chia thành 12 phần rồi tạo hình

- Mang đi ủ tới khi bánh nở gấp đôi và căng mọng

- Bánh ủ xong thì cho lên xửng hấp 10 phút

- Bánh chín để bánh trong nồi khoảng 5 phút, sau đó hẵn lấy ra và trang trí

- Cuối cùng phủ ít bột cacao lên trang trí nếu thích

 

Bánh bao khoai tây mọc mầm - Nhân bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi cacao! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Loan Trần

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