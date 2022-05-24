Bánh bao khoai tây mọc mầm - Nhân bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi cacao!

Trổ tài làm bánh, bánh bao khoai tây nguyên chất, siêu ngon, mềm xốp

BÁNH BAO KHOAI TÂY

Nguyên liệu:

Phần bột bánh bao:

300gr bột mì đa dụng

2gr men nở

150ml nước bí đỏ xay

20gr đường

10ml dầu ăn

Phần bột làm mầm khoai tây:

20gr bột mì đa dụng

Men nở

Nước

Đường

Phần tạo hình đất:

1 muỗng cafe bột cacao

Cách làm:



Phần mầm khoai tây:

- Trộn tất cả các nguyên liệu lại thành 1 khối dẻo mịn

Làm bánh bao khoai tây:

- Trộn bột mì với đường và men, cho từ từ nước vào nhào đều, sau đó cho tiếp dầu ăn vào nhào tới khi thành khối dẻo mịn.

- Đem bột chia thành 12 phần rồi tạo hình

- Mang đi ủ tới khi bánh nở gấp đôi và căng mọng

- Bánh ủ xong thì cho lên xửng hấp 10 phút

- Bánh chín để bánh trong nồi khoảng 5 phút, sau đó hẵn lấy ra và trang trí

- Cuối cùng phủ ít bột cacao lên trang trí nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Loan Trần

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-bao-khoai-tay-moc-mam-nhan-banh-ngot-nhe-thom-nuc-mui-cacao-470529.html