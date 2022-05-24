Bánh bao khoai tây mọc mầm - Nhân bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi cacao!

Trổ tài làm bánh, bánh bao khoai tây nguyên chất, siêu ngon, mềm xốp
- Khoai mì nướng thơm phức - Món bánh tuổi thơ béo ngậy!
- Phiên bản mới nâng cấp của Tiramisu, ăn vào siêu nghiền - tan chảy ngọt lịm tim
BÁNH BAO KHOAI TÂY
Nguyên liệu:
Phần bột bánh bao:
- 300gr bột mì đa dụng
- 2gr men nở
- 150ml nước bí đỏ xay
- 20gr đường
- 10ml dầu ăn
Phần bột làm mầm khoai tây:
- 20gr bột mì đa dụng
- Men nở
- Nước
- Đường
Phần tạo hình đất:
- 1 muỗng cafe bột cacao
Cách làm:
- Phần mầm khoai tây:
- Trộn tất cả các nguyên liệu lại thành 1 khối dẻo mịn
- Làm bánh bao khoai tây:
- Trộn bột mì với đường và men, cho từ từ nước vào nhào đều, sau đó cho tiếp dầu ăn vào nhào tới khi thành khối dẻo mịn.
- Đem bột chia thành 12 phần rồi tạo hình
- Mang đi ủ tới khi bánh nở gấp đôi và căng mọng
- Bánh ủ xong thì cho lên xửng hấp 10 phút
- Bánh chín để bánh trong nồi khoảng 5 phút, sau đó hẵn lấy ra và trang trí
- Cuối cùng phủ ít bột cacao lên trang trí nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Loan Trần