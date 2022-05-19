Khoai mì nướng thơm phức - Món bánh tuổi thơ béo ngậy!

Làm bánh khoai mì chỉ mất vài nguyên liệu siêu đơn giản nhưng đảm bảo siêu ngon.
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KHOAI MÌ NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 1kg khoai mì
- 200gr đường cát
- 250ml nước cốt dừa
- 130gr sữa đặc
- 80gr bơ lạt
- 100gr bột năng
- 1 chút muối
Cách làm:
- Khoai mì bào nhuyễn, ngâm nước để qua đêm. Sau đó vắt sạch nước, giữ nước lại và chờ phần tinh bột khoai mì lắng đọng lại
- Trộn đều tất cả nguyên liệu với nhau, cho hỗn hợp này vào khuôn đã được trải giấy nến, nướng với 180 độ trong 60 phút.
- Nướng xong, chờ bánh nguội, cắt lát và thưởng thức.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Chihiro Yamamoto