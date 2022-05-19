Khoai mì nướng thơm phức - Món bánh tuổi thơ béo ngậy!

Làm bánh khoai mì chỉ mất vài nguyên liệu siêu đơn giản nhưng đảm bảo siêu ngon.

KHOAI MÌ NƯỚNG

Nguyên liệu:

1kg khoai mì

200gr đường cát

250ml nước cốt dừa

130gr sữa đặc

80gr bơ lạt

100gr bột năng

1 chút muối

Cách làm:

- Khoai mì bào nhuyễn, ngâm nước để qua đêm. Sau đó vắt sạch nước, giữ nước lại và chờ phần tinh bột khoai mì lắng đọng lại

- Trộn đều tất cả nguyên liệu với nhau, cho hỗn hợp này vào khuôn đã được trải giấy nến, nướng với 180 độ trong 60 phút.

- Nướng xong, chờ bánh nguội, cắt lát và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Chihiro Yamamoto

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoai-mi-nuong-thom-phuc-mon-banh-tuoi-tho-beo-ngay-469737.html