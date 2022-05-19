Khoai mì nướng thơm phức - Món bánh tuổi thơ béo ngậy!

Món ngon mỗi ngày 19/05/2022 08:48

Làm bánh khoai mì chỉ mất vài nguyên liệu siêu đơn giản nhưng đảm bảo siêu ngon.

KHOAI MÌ NƯỚNG

Khoai mì nướng thơm phức - Món bánh tuổi thơ béo ngậy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg khoai mì 
  • 200gr đường cát
  • 250ml nước cốt dừa
  • 130gr sữa đặc
  • 80gr bơ lạt
  • 100gr bột năng
  • 1 chút muối

Cách làm:

- Khoai mì bào nhuyễn, ngâm nước để qua đêm. Sau đó vắt sạch nước, giữ nước lại và chờ phần tinh bột khoai mì lắng đọng lại

- Trộn đều tất cả nguyên liệu với nhau, cho hỗn hợp này vào khuôn đã được trải giấy nến, nướng với 180 độ trong 60 phút.

- Nướng xong, chờ bánh nguội, cắt lát và thưởng thức. 

 

Khoai mì nướng thơm phức - Món bánh tuổi thơ béo ngậy! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Chihiro Yamamoto

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