Phiên bản mới nâng cấp của Tiramisu, ăn vào siêu nghiền - tan chảy ngọt lịm tim

Biến tấu Tiramisu mềm mịn béo ngậy thành bánh mì xốp ẩm, phủ lớp kem tan chảy

Bánh mì Tiramisu

Nguyên liệu:

Phần bánh mì:

250gr bột mì số 13

10gr bột cacao

35gr đường

50gr bơ lạt

2gr muối

5gr men instant

1/2 quả trứng

130ml sữa

Phần nhân kem:

200gr creamcheese/ mascarpone

100gr whipping cream

20gr đường

Phần xốt cafe:

250ml nước

20gr cafe

40gr đường

12gr bột bắp

Phần kem phủ:

110gr whipping cream

20gr đường

Bột cacao

Cách làm:

Bánh mì:

- Trộn tất cả nguyên liệu khô trừ bơ

- Thêm sữa, trứng, nhào đến khi khối bột hoà quyện

- Thêm bơ và nhồi tiếp đến khi khối bột mịn

- Ủ 1 tiếng cho khối bồi nở gấp đôi

- Chia bột thành 6 phần bằng nhau, tạo hình, ủ lần 2 khoảng 45-60 phút đến khi phần bột nở gấp đôi.

- Làm nóng lò nướng khoảng 10 phút trước khi nướng

- Nướng bánh trong 20 phút với 180 độ

Nhân bánh:

- Đánh bông creamcheese, whipping cream, đường cho hòa quyện

Xốt cafe:

- Trộn toàn bộ nguyên liệu, đun tới khi hỗn hợp sền sệt là đạt

Phần kem phủ:

- Đánh bông nhẹ whipping cream.

- Phủ lên bánh và rắc bột cacao.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Cẩm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phien-ban-moi-nang-cap-cua-tiramisu-an-vao-sieu-nghien-tan-chay-ngot-lim-tim-469734.html