Phiên bản mới nâng cấp của Tiramisu, ăn vào siêu nghiền - tan chảy ngọt lịm tim

Món ngon mỗi ngày 19/05/2022 08:32

Biến tấu Tiramisu mềm mịn béo ngậy thành bánh mì xốp ẩm, phủ lớp kem tan chảy

Bánh mì Tiramisu

Phiên bản mới nâng cấp của Tiramisu, ăn vào siêu nghiền - tan chảy ngọt lịm tim - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần bánh mì:

  • 250gr bột mì số 13
  • 10gr bột cacao
  • 35gr đường
  • 50gr bơ lạt
  • 2gr muối
  • 5gr men instant
  • 1/2 quả trứng
  • 130ml sữa

Phần nhân kem:

  • 200gr creamcheese/ mascarpone
  • 100gr whipping cream
  • 20gr đường

Phần xốt cafe:

  • 250ml nước
  • 20gr cafe 
  • 40gr đường
  • 12gr bột bắp

Phần kem phủ:

  • 110gr whipping cream
  • 20gr đường
  • Bột cacao

Cách làm:

  • Bánh mì:

- Trộn tất cả nguyên liệu khô trừ bơ

- Thêm sữa, trứng, nhào đến khi khối bột hoà quyện

- Thêm bơ và nhồi tiếp đến khi khối bột mịn

- Ủ 1 tiếng cho khối bồi nở gấp đôi

- Chia bột thành 6 phần bằng nhau, tạo hình, ủ lần 2 khoảng 45-60 phút đến khi phần bột nở gấp đôi.

- Làm nóng lò nướng khoảng 10 phút trước khi nướng

- Nướng bánh trong 20 phút với 180 độ

  • Nhân bánh:

- Đánh bông creamcheese, whipping cream, đường cho hòa quyện

  • Xốt cafe:

- Trộn toàn bộ nguyên liệu, đun tới khi hỗn hợp sền sệt là đạt

  • Phần kem phủ:

- Đánh bông nhẹ whipping cream.

- Phủ lên bánh và rắc bột cacao.

 

Phiên bản mới nâng cấp của Tiramisu, ăn vào siêu nghiền - tan chảy ngọt lịm tim - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Lê Cẩm

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