Phiên bản mới nâng cấp của Tiramisu, ăn vào siêu nghiền - tan chảy ngọt lịm tim

Biến tấu Tiramisu mềm mịn béo ngậy thành bánh mì xốp ẩm, phủ lớp kem tan chảy
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Bánh mì Tiramisu
Nguyên liệu:
Phần bánh mì:
- 250gr bột mì số 13
- 10gr bột cacao
- 35gr đường
- 50gr bơ lạt
- 2gr muối
- 5gr men instant
- 1/2 quả trứng
- 130ml sữa
Phần nhân kem:
- 200gr creamcheese/ mascarpone
- 100gr whipping cream
- 20gr đường
Phần xốt cafe:
- 250ml nước
- 20gr cafe
- 40gr đường
- 12gr bột bắp
Phần kem phủ:
- 110gr whipping cream
- 20gr đường
- Bột cacao
Cách làm:
- Bánh mì:
- Trộn tất cả nguyên liệu khô trừ bơ
- Thêm sữa, trứng, nhào đến khi khối bột hoà quyện
- Thêm bơ và nhồi tiếp đến khi khối bột mịn
- Ủ 1 tiếng cho khối bồi nở gấp đôi
- Chia bột thành 6 phần bằng nhau, tạo hình, ủ lần 2 khoảng 45-60 phút đến khi phần bột nở gấp đôi.
- Làm nóng lò nướng khoảng 10 phút trước khi nướng
- Nướng bánh trong 20 phút với 180 độ
- Nhân bánh:
- Đánh bông creamcheese, whipping cream, đường cho hòa quyện
- Xốt cafe:
- Trộn toàn bộ nguyên liệu, đun tới khi hỗn hợp sền sệt là đạt
- Phần kem phủ:
- Đánh bông nhẹ whipping cream.
- Phủ lên bánh và rắc bột cacao.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lê Cẩm